Хищение более 2 млн грн на ремонте лифтов: сообщено о подозрении должностному лицу «Киевстройреконструкции»

В отдельных случаях завышение стоимости приобретенных лифтов составило более 400 тысяч гривен за одну единицу.

Должностному лицу КП «Киевстройреконструкция» и подрядчику сообщено о подозрении в хищении более 2 млн грн на ремонте лифтов. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

«При процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры сообщено о подозрении заместителя директора Коммунального предприятия «Дирекция по капитальному строительству и реконструкции «Киевстройреконструкция» и подрядчику по факту организации преступной схемы, направленной на растрату бюджетных средств, выделенных на капитальное строительство и реконструкцию лифтов в жилых домах (ч. 5 ст. 191 УК Украины)», — отметили в прокуратуре.

Как установлено следствием, должностные лица коммунального предприятия, действуя в интересах хозяйствующих субъектов, заключали с ними договоры подряда на проведение работ по реконструкции лифтов в жилых домах города Киева.

«Подрядчики, будучи между собой в сговоре, через подконтрольные фирмы осуществляли закупку лифтов и комплектующих, после чего поставляли их коммунальному предприятию по цене значительно выше рыночной.

В отдельных случаях завышение стоимости приобретенных лифтов составило более 400 тыс. грн. за одну единицу», - говорится в сообщении.

Установленные в настоящее время убытки составляют более 2 млн гривен.

На основании определений суда по месту работы и проживания лиц, причастных к противоправной схеме, правоохранители провели более 20 обысков.

Отмечается, что ранее в указанном производстве сообщено о подозрении директору Коммунального предприятия «Дирекция по капитальному строительству и реконструкции «Киевстройреконструкция» и руководителю одной из подрядных организаций по ч. 5 ст. 191 УК Украины.

Продолжается проверка других соглашений, заключенных указанными субъектами хозяйственной деятельности с целью растраты бюджетных средств.

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