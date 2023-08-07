Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
В Киевский окружной административный суд 23 августа будут командированы 10 судей

Судьи из Киева, Харькова, Днепра, Житомира, Сум и Донбасса планируют временно сменить суд.

Верховная Рада приняла закон об усилении роли Антимонопольного комитета, который сможет получать беспрепятственный доступ к помещениям предприятий

АМКУ получит право на проведение обысков, самостоятельное определение объектов проверок, изъятие документов, материалов, носителей информации.

Правоохранители расследуют 1,5 млн уголовных производств, где не установлен подозреваемый и ни одному лицу не сообщено о подозрении: Рада урегулирует проблему

Какие периоды не будут включать в сроки досудебного расследования: Комитет рекомендует Раде принять закон.

Верховная Рада одобрила законопроект о создании Службы дисциплинарных инспекторов с участием международников: когда начнут рассматривать жалобы на судей

Финансировать работу Службы дисциплинарных инспекторов и Секретариат Высшего совета правосудия смогут иностранные правительства: парламент одобрил законопроект за основу.

Верховная Рада приняла закон о возвращении Высшему совету правосудия функции по рассмотрению жалоб на судей

Но Высшему совету правосудия вернут эту функцию по рассмотрению дисциплинарных жалоб на судей только при условии запуска процесса создания Службы дисциплинарных инспекторов.

  1. В Украине

Хищение более 2 млн грн на ремонте лифтов: сообщено о подозрении должностному лицу «Киевстройреконструкции»

21:40, 7 августа 2023
В отдельных случаях завышение стоимости приобретенных лифтов составило более 400 тысяч гривен за одну единицу.
Хищение более 2 млн грн на ремонте лифтов: сообщено о подозрении должностному лицу «Киевстройреконструкции»
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

Должностному лицу КП «Киевстройреконструкция» и подрядчику сообщено о подозрении в хищении более 2 млн грн на ремонте лифтов. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

«При процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры сообщено о подозрении заместителя директора Коммунального предприятия «Дирекция по капитальному строительству и реконструкции «Киевстройреконструкция» и подрядчику по факту организации преступной схемы, направленной на растрату бюджетных средств, выделенных на капитальное строительство и реконструкцию лифтов в жилых домах (ч. 5 ст. 191 УК Украины)», — отметили в прокуратуре.

Как установлено следствием, должностные лица коммунального предприятия, действуя в интересах хозяйствующих субъектов, заключали с ними договоры подряда на проведение работ по реконструкции лифтов в жилых домах города Киева.

«Подрядчики, будучи между собой в сговоре, через подконтрольные фирмы осуществляли закупку лифтов и комплектующих, после чего поставляли их коммунальному предприятию по цене значительно выше рыночной.

В отдельных случаях завышение стоимости приобретенных лифтов составило более 400 тыс. грн. за одну единицу», - говорится в сообщении.

Установленные в настоящее время убытки составляют более 2 млн гривен.

На основании определений суда по месту работы и проживания лиц, причастных к противоправной схеме, правоохранители провели более 20 обысков.

Отмечается, что ранее в указанном производстве сообщено о подозрении директору Коммунального предприятия «Дирекция по капитальному строительству и реконструкции «Киевстройреконструкция» и руководителю одной из подрядных организаций по ч. 5 ст. 191 УК Украины.

Продолжается проверка других соглашений, заключенных указанными субъектами хозяйственной деятельности с целью растраты бюджетных средств.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Оксана Олійник
    Оксана Олійник
    суддя Вищого антикорупційного суду
  • Володимир Гевко
    Володимир Гевко
    суддя Господарського суду Тернопільської області