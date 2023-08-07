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  1. В мире

Хакеры из КНДР взломали крупнейшего российского производителя ракет – что известно

23:19, 7 августа 2023
В Reuters рассказали, как КНДР прибегает к получению критически важных технологий.
Хакеры из КНДР взломали крупнейшего российского производителя ракет – что известно
Источник фото: ArmyInform
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Элитная группа северокорейских хакеров тайно взломала компьютерные сети крупного российского разработчика ракет в течение по меньшей мере пяти месяцев прошлого года, – сообщает Reuters.

Агентство Reuters обнаружило, что группы кибершпионажа, связанные с правительством Северной Кореи, которые исследователи безопасности называют ScarCruft и Lazarus, тайно установили скрытые цифровые бэкдоры в системы НПО Машиностроения, ракетно-конструкторского бюро в Реутове, небольшом городке на окраине Москвы.

Агентство Reuters не смогло установить, были ли получены данные во время вторжения. В течение нескольких месяцев после цифрового взлома Пхеньян объявил о нескольких изменениях в своей запрещенной программе баллистических ракет, но неясно, было ли это связано со взломом.

Эксперты считают, что этот инцидент показывает, как КНДР, нацеленная даже на своих союзников, прибегает к получению критически важных технологий.

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