Убезпечили та прикрасили перехрестя: на лівому березі Києва облаштувують нові кільцеві розв'язки

Перехрестя з круговим рухом знижують кількість зіткнень зі смертельними випадками на 90%.

Джерело фото: Дарницька райадміністрація

У Дарницькому районі столиці облаштували кільцеву транспортну розв’язку на вул. Тепловозній, – повідомляє Дарницька райадміністрація.

Там вже поклали нове дорожнє покриття. Також облаштовані тротуари, встановлені зупинки громадського транспорту, нанесено горизонтальну розмітку та проведені роботи з благоустрою. У центрі розв'язки комунальники розбили квіткову клумбу.

У зв’язку з цим повідомляється про зміну схеми організації дорожнього руху на цій розв‘язці.

Зазначається, що така розв’язка дозволяє зменшити кількість конфліктних точок на перехресті та час його перетину випадками на 90%.

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