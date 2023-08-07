ГБР сообщило о подозрении военному из Полтавщины, который жестоко избил своего подчиненного

В больнице мужчине диагностировать многочисленные ушибы, сотрясение головного мозга, рваную ушиб головы и надорванное ухо.

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении начальнику одного из районных отделов Территориального центра комплектования и социальной поддержки в Полтавской области. Он вместе с двумя другими военными избил до потери сознания подчиненного. Об этом сообщает ГБР.

«Установлено, что руководитель районного ТЦК испытывал личную неприязнь к потерпевшему, потому что тот открыто говорил о различных конфликтах ситуации, которые были в коллективе. Чтобы «прикрыть рот» подчиненному, военком решил провести «воспитательную работу».

Чиновник взял с собой главного сержанта и солдата, непосредственным руководителем которых был пострадавший. На двух автомобилях около полуночи они подъехали к дому потерпевшего и вызвали по телефону на разговор.

Когда мужчина вышел из дома, его окружили и после словесной перепалки стали избивать. Большинство ударов пришли в туловище и голову. Избиение продолжалось даже когда он лежал на земле.

Пострадавший на время потерял сознание, а когда обидчики уехали, едва смог зайти в свою квартиру. Скорую для военного вызвали соседи, увидев его в беспомощном состоянии.

В больнице ему диагностировать многочисленные ушибы, сотрясение головного мозга, рваную ушиб головы и надорванное ухо», — говорится в сообщении.

Руководитель районного ТЦК, а также еще один участник избиения сообщены о подозрении в превышении служебных полномочий и угрозе или насилии в отношении начальника (ч. 5 ст. 426-1 и ч. 4 ст. 405).

Решается вопрос сообщения о подозрении третьему участнику избиения.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 12 лет.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.