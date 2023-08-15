На Черкащині затримали працівницю ТЦК, яка обіцяла військовозобов’язаному допомогти ухилитися від призову та виїхати за кордон

За даними слідства, вона одержала 6 200 доларів за вплив на вирішення питання щодо визнання військовозобов’язаного непридатним до служби.

Фото: Офіс Генпрокурора

На Черкащині викрито співробітницю військкомату, яказа гроші допомагала військовозобов’язаному ухилитися від призову та виїхати за кордон. Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

За даними слідства, підозрювана одержала 6 200 доларів неправомірної вигоди за вплив на вирішення питання щодо визнання військовозобов’язаного непридатним до військової служби. Також вона обіцяла йому виключення з військового обліку з метою ухилення від призову під час мобілізації та безперешкодного перетину державного кордону України.

Її затримали під час одержання хабаря. Співробітниці Уманського РТЦК та СП повідомили про підозру за фактом одержання неправомірної вигоди та сприяння організації незаконного переправлення осіб через кордон.

Зараз вирішується питання про обрання їй запобіжного заходу.

Раніше ми писали, що ДБР повідомило про підозру військкому з Полтавщини, який жорстоко побив свого підлеглого.

Також воєнкома з Донеччини, який нараховував сотні тисяч тим, хто не був на фронті, заарештували з альтернативою застави у 3 млн.

Крім того, прокурори перевіряють обставини мобілізації та смерті мешканця Одеської області, який помер після прибуття у військову частину.

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