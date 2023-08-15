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ВККС запропонувала ГРД розробити правила оцінки доброчесності діючих суддів

17:07, 15 серпня 2023
Критерії і правила оцінки доброчесності суддів планують розробити та затвердити до відновлення процедури кваліфікаційного оцінювання суддів.
ВККС запропонувала ГРД розробити правила оцінки доброчесності діючих суддів
Фото: ВККС

Заступник голови Вищої кваліфікаційної комісії суддів Руслан Сидорович 14 серпня запропонував новообраному складу Громадської ради доброчесності спільно з ВККС розробити та погодити єдині правила оцінки доброчесності діючих суддів.

Як зазначив заступник голови ВККС на своїй сторінці в Facebook, це бажано було б зробити для уникнення «старих помилок», а також порозуміння з ГРД напередодні  кваліфікаційного оцінювання суддів та інших процедур, в яких буде задіяна ГРД (конкурс на посади суддів апеляційних судів, суддів КМОАС тощо).

Зазначимо, що 14 серпня 2023 року представники громадських об’єднань обрали двадцять членів нового складу Громадської ради доброчесності, який буде діяти до 2025 року.

Також, як повідомляла «Судово-юридична газета», у ВККС розповіли виданню про те, які конкурси на посади суддів розпочнуться вже у 2023 році.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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