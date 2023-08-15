Поєдинок під загрозою: Цукерберг відмовився від бою з Маском, поки той не «стане серйознішим»

Засновник корпорації Meta Марк Цукерберг заявив, що Ілон Маск «несерйозно» ставиться до ідеї провести між ними бій, тому він шукатиме іншого опонента. Про це він написав у Threads.
«Думаю, ми всі можемо погодитися, що Ілон несерйозний, і настав час рухатися далі. Я запропонував реальну дату. Дейна Вайт (чинний президент UFC) запропонував зробити це законним змаганням для благодійності. Ілон не підтверджує дату, потім каже, що йому потрібна операція, а тепер просить провести тренування на моєму задньому дворі», - зазначив він.
За його словами, якщо Маск коли-небудь серйозно поставиться до справжньої дати та офіційної події, він знає, як зв'язатися з Марком.
«В іншому випадку час рухатися далі. Я збираюся зосередитися на змаганнях з людьми, які серйозно ставляться до спорту», - додав засновник Meta.
Ілон Маск своєю чергою відреагував на цей пост у соцмережі X, назвавши Цукерберга «курчам».
«Цук - це курча», - написав Маск.
При цьому він пише, що нібито від поєдинку відступився саме Цукерберг.
«Я буду стукати йому в двері і вимагати битися», - написав Маск.
«Стук, стук ... виклик прийнято ... відчини двері», - додав він.
Раніше ми писали, що Ілон Маск домовився з Італією про місце для поєдинку з Марком Цукербергом.
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