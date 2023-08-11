Ілон Маск домовився з Італією про місце для поєдинку з Марком Цукербергом

Американський мільярдер Ілон Маск заявив, що домовився з італійською владою про місце проведення бою з Марком Цукербергом. Про це Маск повідомив у своїй соцмережі X, колишньому Twitter.
За його словами, керувати поєдинком будуть його фонд та Цукерберга, а не UFC.
Пряма трансляція відбуватиметься на платформах X та Meta, а у кадрі буде «Стародавній Рим», наголосив Ілон Маск, хоча не уточнив, де це буде.
«Я спілкувався з прем’єр-міністром Італії та міністром культури. Вони домовилися про епічне місце», - написав Маск.
Усі виручені кошти мають піти ветеранам.
The fight will be managed by my and Zuck’s foundations (not UFC).— Elon Musk (@elonmusk) August 11, 2023
Livestream will be on this platform and Meta. Everything in camera frame will be ancient Rome, so nothing modern at all.
I spoke to the PM of Italy and Minister of Culture. They have agreed on an epic location.
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