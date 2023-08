Ілон Маск домовився з Італією про місце для поєдинку з Марком Цукербергом

Американський мільярдер Ілон Маск заявив, що домовився з італійською владою про місце проведення бою з Марком Цукербергом. Про це Маск повідомив у своїй соцмережі X, колишньому Twitter.

За його словами, керувати поєдинком будуть його фонд та Цукерберга, а не UFC.

Пряма трансляція відбуватиметься на платформах X та Meta, а у кадрі буде «Стародавній Рим», наголосив Ілон Маск, хоча не уточнив, де це буде.

«Я спілкувався з прем’єр-міністром Італії та міністром культури. Вони домовилися про епічне місце», - написав Маск.

Усі виручені кошти мають піти ветеранам.

