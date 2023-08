Илон Маск договорился с Италией о месте для поединка с Марком Цукербергом

Американский миллиардер Илон Маск заявил, что договорился с итальянскими властями о месте проведения боя с Марком Цукербергом. Об этом Маск сообщил в своей соцсети X, бывшем Twitter.

По его словам, руководить поединком будет его фонд и Цукерберга, а не UFC.

Прямая трансляция будет проходить на платформах X и Meta, а в кадре будет «Древний Рим», подчеркнул Илон Маск, хотя и не уточнил, где это будет.

«Я общался с премьер-министром Италии и министром культуры. Они договорились об эпическом месте», – написал Маск.

Все вырученные средства должны пойти ветеранам.

