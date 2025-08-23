У Сумах покарали за держзраду чоловіка, який зливав ворогу дані про військових та техніку

Суд призначив 15 років ув’язнення чоловіку, який працював на ворога.

Зарічний районний суд Сум визнав місцевого жителя винним у державній зраді та призначив йому 15 років ув’язнення з конфіскацією майна. Про це повідомляє пресслужба суду.

Суд встановив, що обвинувачений свідомо діяв на шкоду суверенітету, територіальній цілісності, обороноздатності та безпеці України. Він передавав представнику РФ відомості військового характеру, зокрема:

дані про чисельність особового складу ЗСУ та наявність бронетехніки;

інформацію про муляжі техніки та кількість блокпостів;

координати для коригування обстрілів, які дозволяли точніше влучати по блокпостах і бліндажах із військовими;

фотоматеріали наслідків обстрілів із власними поясненнями щодо дати, часу та місця;

відомості про розташування військовослужбовців та техніки.

Вирок ще не набрав чинності й може бути оскаржений в апеляційному суді (№ 592/5412/22).

