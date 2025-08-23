Практика судів
У Сумах покарали за держзраду чоловіка, який зливав ворогу дані про військових та техніку

19:45, 23 серпня 2025
Суд призначив 15 років ув’язнення чоловіку, який працював на ворога.
Зарічний районний суд Сум визнав місцевого жителя винним у державній зраді та призначив йому 15 років ув’язнення з конфіскацією майна. Про це повідомляє пресслужба суду.

Суд встановив, що обвинувачений свідомо діяв на шкоду суверенітету, територіальній цілісності, обороноздатності та безпеці України. Він передавав представнику РФ відомості військового характеру, зокрема:

  • дані про чисельність особового складу ЗСУ та наявність бронетехніки;
  • інформацію про муляжі техніки та кількість блокпостів;
  • координати для коригування обстрілів, які дозволяли точніше влучати по блокпостах і бліндажах із військовими;
  • фотоматеріали наслідків обстрілів із власними поясненнями щодо дати, часу та місця;
  • відомості про розташування військовослужбовців та техніки.

Вирок ще не набрав чинності й може бути оскаржений в апеляційному суді (№ 592/5412/22).

