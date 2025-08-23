У Сумах покарали за держзраду чоловіка, який зливав ворогу дані про військових та техніку

Зарічний районний суд Сум визнав місцевого жителя винним у державній зраді та призначив йому 15 років ув’язнення з конфіскацією майна. Про це повідомляє пресслужба суду.
Суд встановив, що обвинувачений свідомо діяв на шкоду суверенітету, територіальній цілісності, обороноздатності та безпеці України. Він передавав представнику РФ відомості військового характеру, зокрема:
Вирок ще не набрав чинності й може бути оскаржений в апеляційному суді (№ 592/5412/22).
