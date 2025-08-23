В Сумах наказали за госизмену мужчину, который сливал врагу данные о военных и технике

Суд назначил 15 лет заключения мужчине, работавшему на врага.

Заречный районный суд Сум признал местного жителя виновным в государственной измене и назначил ему 15 лет заключения с конфискацией имущества. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Суд установил, что обвиняемый сознательно действовал в ущерб суверенитету, территориальной целостности, обороноспособности и безопасности Украины. Он передавал представителю РФ сведения военного характера, в частности:

данные о численности личного состава ВСУ и наличии бронетехники;

информацию о муляжах техники и количестве блокпостов;

координаты для корректировки обстрелов, позволявших точнее попадать по блокпостам и блиндажам с военными;

фотоматериалы последствий обстрелов с объяснениями относительно даты, времени и места;

сведения о расположении военнослужащих и техники.

Приговор еще не вступил в силу и может быть обжалован в апелляционном суде (№592/5412/22).

