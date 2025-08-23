Практика судов
В Сумах наказали за госизмену мужчину, который сливал врагу данные о военных и технике

19:45, 23 августа 2025
Суд назначил 15 лет заключения мужчине, работавшему на врага.
В Сумах наказали за госизмену мужчину, который сливал врагу данные о военных и технике
Заречный районный суд Сум признал местного жителя виновным в государственной измене и назначил ему 15 лет заключения с конфискацией имущества. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Суд установил, что обвиняемый сознательно действовал в ущерб суверенитету, территориальной целостности, обороноспособности и безопасности Украины. Он передавал представителю РФ сведения военного характера, в частности:

данные о численности личного состава ВСУ и наличии бронетехники;

информацию о муляжах техники и количестве блокпостов;

координаты для корректировки обстрелов, позволявших точнее попадать по блокпостам и блиндажам с военными;

фотоматериалы последствий обстрелов с объяснениями относительно даты, времени и места;

сведения о расположении военнослужащих и техники.

Приговор еще не вступил в силу и может быть обжалован в апелляционном суде (№592/5412/22).

Соискателям профобразования смогут платить вознаграждение — Рада приняла закон о профессиональном образовании

Закон предусматривает, что вознаграждение за выполненную работу в рамках прохождения практической подготовки перечисляется на счет соискателей профессионального образования на основании студенческого трудового договора.

Рада поддержала изменения в Избирательный кодекс касательно процедуры обжалования отзыва депутатов местных советов

Законопроект предусматривает запрет территориальным избирательным комиссиям принимать решения о замещении депутатов, чьи полномочия досрочно прекращены в связи с отзывом по народной инициативе, до завершения рассмотрения споров.

Верховная Рада приняла закон о закрытии в публичных реестрах части данных об оборонных предприятиях

Закон предусматривает, что доступ к публичным электронным реестрам ограничивается в части информации о юридических лицах, а также других сведений, связанных с обеспечением национальной безопасности и обороны.

Минобороны будет вести перечень предприятий Defence City, которые получат 10-летние налоговые и другие льготы — Рада приняла закон

Верховная Рада приняла закон о 10-летних налоговых льготах для предприятий группы Defence City, перечень которых будет регулировать Минобороны.

Э-суд поможет цифровизировать документооборот и предотвратить ситуации, когда дела «заводят под нужного судью» — Герман Галущенко

По словам министра юстиции Германа Галущенко, цифровизация документооборота в судах позволит снизить коррупционные риски, кто и за чьи средства будет заниматься новым антикоррупционным проектом «э-Суд», пока неизвестно.

