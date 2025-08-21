Рада підтримали зміни до Виборчого кодексу щодо процедури оскарження відкликання депутатів місцевих рад

Законопроект передбачає заборону територіальним виборчим комісіям приймати рішення щодо заміщення депутатів, повноваження яких дострокового припинені у зв’язку із відкликанням за народною ініціативою, до завершення розгляду спорів.

Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроект 13618 про внесення змін до Виборчого кодексу та інших законодавчих актів щодо процедури оскарження відкликання депутатів місцевих рад та проведення їх заміщення. Законопроект зареєструвала група народних депутатів, серед яких Іван Крулько, Аліна Загоруйко, Олена Шуляк та інші.

Як зазначають автори, Законом «Про статус депутатів місцевих рад» передбачено процедуру відкликання таких депутатів за народною ініціативою. Ця процедура достатньо активно застосовується в Україні. Водночас, чинне законодавство щодо такого відкликання, судового контролю у цій сфері та проведення заміщення депутатів, повноваження яких достроково припинені, містить прогалини. Це на практиці призводить до порушення інтересів політичних партій, їх місцевих організацій, місцевих рад, депутатів, які відкликаються, та кандидатів у депутати, які можуть набути статус депутата внаслідок зазначеного відкликання.

Депутати вказують, що чинним законодавством:

чітко не визначено моменту припинення статусу депутата місцевої ради у випадку його відкликання за народною ініціативою та не визначено момент поновлення такого статусу у випадку визнання вказаного відкликання незаконним судом;

не передбачено спеціальних строків розгляду судами відповідних справ;

не визначено прямо неможливості проведення територіальною виборчою комісією заміщення депутата, що відкликається за народною ініціативою, до завершення розгляду судом питання законності такого відкликання;

не передбачено можливості поновлення статусу депутата місцевою ради у випадку визнання судом незаконності його відкликання, якщо територіальною виборчою комісією прийнято рішення про проведення заміщення вказаного депутата до завершення відповідного судового розгляду.

Внаслідок вказаного у правозастосовній практиці виникають наступні проблеми, які потребують усунення:

суб’єкти правозастосування, в тому числі місцеві ради, по-різному визначають момент припинення повноважень депутата місцевої ради, якого відкликано за народною ініціативою;

адміністративні суди або відмовляють у розгляді позовних заяв щодо оскарження рішень політичних партій про відкликання депутатів місцевих рад за народною ініціативою (вважаючи, що такі справи взагалі не підвідомчі судам), або розгляд таких справ триває занадто довго. «Зазначене суперечить інтересам політичних партій та їх місцевих організацій щодо проведення заміщення депутата, якого відкликано, а також інтересам відповідних місцевих рад щодо здійснення повноважень у повному складі. Крім того, це суперечить також інтересам депутата, який відкликається, адже його статус фактично є остаточно невизначеним протягом всього часу розгляду справи судом, а також інтересам наступного за черговістю кандидата у депутати, якого мали б визнати обраним у зв’язку із таким відкликанням», вказують депутати;

територіальні виборчі комісії не позбавлені можливості провести процедуру заміщення у разі відкликання депутата місцевої ради, а також визнати обраним і зареєструвати наступного за черговістю кандидата у депутати до завершення розгляду судом питання щодо законності зазначеного відкликання. В такому випадку набуття іншою особою повноважень депутата унеможливлює поновлення статусу депутата у особи, яку було відкликано, навіть у випадку визнання судом в подальшому незаконності відкликання.

У зв’язку з цим пропонується передбачити особливий порядок розгляду справ, що стосуються достроково припинення повноважень депутатів місцевих рад.

Отже, законопроектом пропонується внесення змін до деяких законодавчих актів України, які передбачають:

визначення моменту припинення і моменту поновлення статусу депутата місцевої ради у випадку його відкликання за народною ініціативою та визнання судом незаконності такого відкликання;

спеціальну спрощену та скорочену процедуру розгляду адміністративними судами справ щодо оскарження рішень про відкликання депутата місцевої ради за народною ініціативою, яка дозволить оперативно розглядати відповідні спори;

заборону територіальним виборчим комісіям приймати рішення щодо заміщення депутатів, повноваження яких дострокового припинені у зв’язку із відкликанням за народною ініціативою, до завершення розгляду спорів щодо такого відкликання судом;

врегулювання питання строків, впродовж яких територіальна виборча комісія має прийняти рішення про визнання обраним наступного за черговістю кандидата у депутати замість того, повноваження якого достроково припинено у зв’язку з відкликанням за народною ініціативою;

обов’язок ЦВК прийняти рішення про визнання обраним та/або реєстрацію особи депутатом місцевої ради у разі бездіяльності територіальної виборчої комісії тощо.

Автор: Наталя Мамченко

