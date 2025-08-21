Практика судів
  1. Публікації
  2. / Законодавство

Рада підтримали зміни до Виборчого кодексу щодо процедури оскарження відкликання депутатів місцевих рад

12:44, 21 серпня 2025
Законопроект передбачає заборону територіальним виборчим комісіям приймати рішення щодо заміщення депутатів, повноваження яких дострокового припинені у зв’язку із відкликанням за народною ініціативою, до завершення розгляду спорів.
Рада підтримали зміни до Виборчого кодексу щодо процедури оскарження відкликання депутатів місцевих рад
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроект 13618 про внесення змін до Виборчого кодексу та інших законодавчих актів щодо процедури оскарження відкликання депутатів місцевих рад та проведення їх заміщення. Законопроект зареєструвала група народних депутатів, серед яких Іван Крулько, Аліна Загоруйко, Олена Шуляк та інші.

Як зазначають автори, Законом «Про статус депутатів місцевих рад» передбачено процедуру відкликання таких депутатів за народною ініціативою. Ця процедура достатньо активно застосовується в Україні. Водночас, чинне законодавство щодо такого відкликання, судового контролю у цій сфері та проведення заміщення депутатів, повноваження яких достроково припинені, містить прогалини. Це на практиці призводить до порушення інтересів політичних партій, їх місцевих організацій, місцевих рад, депутатів, які відкликаються, та кандидатів у депутати, які можуть набути статус депутата внаслідок зазначеного відкликання.

Депутати вказують, що чинним законодавством:

  • чітко не визначено моменту припинення статусу депутата місцевої ради у випадку його відкликання за народною ініціативою та не визначено момент поновлення такого статусу у випадку визнання вказаного відкликання незаконним судом;
  • не передбачено спеціальних строків розгляду судами відповідних справ;
  • не визначено прямо неможливості проведення територіальною виборчою комісією заміщення депутата, що відкликається за народною ініціативою, до завершення розгляду судом питання законності такого відкликання;
  • не передбачено можливості поновлення статусу депутата місцевою ради у випадку визнання судом незаконності його відкликання, якщо територіальною виборчою комісією прийнято рішення про проведення заміщення вказаного депутата до завершення відповідного судового розгляду.

Внаслідок вказаного у правозастосовній практиці виникають наступні проблеми, які потребують усунення:

  • суб’єкти правозастосування, в тому числі місцеві ради, по-різному визначають момент припинення повноважень депутата місцевої ради, якого відкликано за народною ініціативою;
  • адміністративні суди або відмовляють у розгляді позовних заяв щодо оскарження рішень політичних партій про відкликання депутатів місцевих рад за народною ініціативою (вважаючи, що такі справи взагалі не підвідомчі судам), або розгляд таких справ триває занадто довго. «Зазначене суперечить інтересам політичних партій та їх місцевих організацій щодо проведення заміщення депутата, якого відкликано, а також інтересам відповідних місцевих рад щодо здійснення повноважень у повному складі. Крім того, це суперечить також інтересам депутата, який відкликається, адже його статус фактично є остаточно невизначеним протягом всього часу розгляду справи судом, а також інтересам наступного за черговістю кандидата у депутати, якого мали б визнати обраним у зв’язку із таким відкликанням», вказують депутати;
  • територіальні виборчі комісії не позбавлені можливості провести процедуру заміщення у разі відкликання депутата місцевої ради, а також визнати обраним і зареєструвати наступного за черговістю кандидата у депутати до завершення розгляду судом питання щодо законності зазначеного відкликання. В такому випадку набуття іншою особою повноважень депутата унеможливлює поновлення статусу депутата у особи, яку було відкликано, навіть у випадку визнання судом в подальшому незаконності відкликання.

У зв’язку з цим пропонується передбачити особливий порядок розгляду справ, що стосуються достроково припинення повноважень депутатів місцевих рад.

Отже, законопроектом пропонується внесення змін до деяких законодавчих актів України, які передбачають:

  • визначення моменту припинення і моменту поновлення статусу депутата місцевої ради у випадку його відкликання за народною ініціативою та визнання судом незаконності такого відкликання;
  • спеціальну спрощену та скорочену процедуру розгляду адміністративними судами справ щодо оскарження рішень про відкликання депутата місцевої ради за народною ініціативою, яка дозволить оперативно розглядати відповідні спори;
  • заборону територіальним виборчим комісіям приймати рішення щодо заміщення депутатів, повноваження яких дострокового припинені у зв’язку із відкликанням за народною ініціативою, до завершення розгляду спорів щодо такого відкликання судом;
  • врегулювання питання строків, впродовж яких територіальна виборча комісія має прийняти рішення про визнання обраним наступного за черговістю кандидата у депутати замість того, повноваження якого достроково припинено у зв’язку з відкликанням за народною ініціативою;
  • обов’язок ЦВК прийняти рішення про визнання обраним та/або реєстрацію особи депутатом місцевої ради у разі бездіяльності територіальної виборчої комісії тощо.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Верховна Рада України вибори

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховна Рада схвалила законопроект про особливості залучення до бойових завдань і переміщення військовослужбовців з дитиною до 14 років

Пропонується встановити, що виключно за власною згодою залучається до виконання бойових завдань військовослужбовець, який самостійно виховує дитину за рішенням суду, а також один з подружжя військовослужбовців з дитиною до 14 років – за певних умов.

Рада підтримали зміни до Виборчого кодексу щодо процедури оскарження відкликання депутатів місцевих рад

Законопроект передбачає заборону територіальним виборчим комісіям приймати рішення щодо заміщення депутатів, повноваження яких дострокового припинені у зв’язку із відкликанням за народною ініціативою, до завершення розгляду спорів.

Міноборони вестиме перелік підприємств Defence City, які отримають 10-річні податкові та інші пільги — Рада прийняла закон

Верховна Рада прийняла закон про 10-річні податкові пільги для підприємств групи Defence City, перелік яких буде регулювати Міноборони.

Депутати провалили голосування за закон, яким пропонувалося дати органам держнагляду право вимагати від підприємств повної зупинки виробництва

Законопроект передбачає, що органи державного нагляду будуть звертатися до підприємств та ФОП з адмінпозовом щодо повного зупинення виробництва або реалізації продукції, виконання робіт, використання земельних ділянок, надання послуг.

Верховна Рада прийняла закон про закриття в публічних реєстрах частини даних щодо оборонних підприємств

Закон передбачає, що доступ до публічних електронних реєстрів обмежується в частині інформації про юридичних осіб, а також інших відомостей, пов’язаних із забезпеченням національної безпеки і оборони.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Оксана Коваль
    Оксана Коваль
    суддя Святошинського районного суду міста Києва