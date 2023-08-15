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Поединок под угрозой: Цукерберг отказался от боя с Маском, пока тот не «станет серьезнее»

17:05, 15 августа 2023
Марк Цукерберг заявил, что Илон Маск ведет себя «несерьезно» и даже не подтвердил дату поединка.
Поединок под угрозой: Цукерберг отказался от боя с Маском, пока тот не «станет серьезнее»

Основатель корпорации Meta Марк Цукерберг заявил, что Илон Маск несерьезно относится к идее провести между ними бой, поэтому он будет искать другого оппонента. Об этом он написал в Threads.

«Думаю, мы все можем согласиться, что Илон несерьезный, и пора двигаться дальше. Я предложил реальную дату. Дейна Уайт (действующий президент UFC) предложил сделать это законным соревнованием для благотворительности. Илон не подтверждает дату, потом говорит, что ему нужна операция, а теперь просит провести тренировку на моем заднем дворе», – отметил он.

По его словам, если Маск когда-нибудь серьезно отнесется к настоящей дате и официальному событию, он знает, как связаться с Марком.

«В противном случае пора двигаться дальше. Я собираюсь сосредоточиться на соревнованиях с людьми, серьезно относящимися к спорту», - добавил основатель Meta.

Илон Маск в свою очередь отреагировал на этот пост в соцсети X, назвав Цукерберга «цыпленком».

«Цук – это цыпленок», – написал Маск.

При этом он пишет, что якобы от поединка отступил именно Цукерберг.

«Я буду стучать ему в дверь и требовать драться», - написал Маск.

«Стук, стук… вызов принят… открой дверь», - добавил он.

Ранее мы писали, что Илон Маск договорился с Италией о месте для поединка с Марком Цукербергом.

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