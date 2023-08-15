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ВККС предложила ОСД разработать правила оценивания добропорядочности действующих судей

Критерии и правила оценивания добропорядочности судей планируют разработать и утвердить до возобновления процедуры квалификационной оценки судей.

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ВККС предложила ОСД разработать правила оценивания добропорядочности действующих судей

17:07, 15 августа 2023
Критерии и правила оценивания добропорядочности судей планируют разработать и утвердить до возобновления процедуры квалификационной оценки судей.
ВККС предложила ОСД разработать правила оценивания добропорядочности действующих судей
Фото: ВККС

Заместитель председателя Высшей квалификационной комиссии судей Руслан Сидорович 14 августа предложил новоизбранному составу Общественного совета добропорядочности совместно с ВККС разработать и согласовать единые правила оценивания добропорядочности действующих судей.

Как отметил заместитель председателя ВККС на своей странице в Facebook, это желательно было бы сделать во избежание «старых ошибок», а также для взаимопонимания с ОСД в преддверии квалификационного оценивания судей и других процедур, в которых будет задействован ОСД (конкурс на должности судей апелляционных судов, судей КМОАС и т.д.).

Отметим, что 14 августа 2023 года представители общественных объединений избрали двадцать членов нового состава Общественного совета добропорядочности, который будет действовать до 2025 года.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», в ВККС рассказали изданию о том, какие конкурсы на должности судей начнутся уже в 2023 году.

Автор: Вячеслав Хрипун

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