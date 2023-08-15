Может ли работодатель отказать отцу в предоставлении отпуска при рождении ребенка

В случае привлечения работника к выполнению работ на объектах критической инфраструктуры, работодатель имеет право отказать ему в предоставлении отпуска при рождении ребенка в период действия военного положения.

Государственная служба по труду разъяснила, можно ли отказать отцу в предоставлении отпуска при рождении ребенка.

Согласно статье 191 Закона Украины «Об отпусках» одноразовый оплачиваемый отпуск при рождении ребенка продолжительностью до 14 календарных дней (без учета праздничных и нерабочих дней) предоставляется не позднее трех месяцев со дня рождения ребенка таким работникам:

мужу, жена которого родила ребенка;

отцу ребенка, который не состоит в зарегистрированном браке с матерью ребенка, при условии, что они совместно проживают, связаны общим бытом, имеют взаимные права и обязанности;

бабе или деду, или другому совершеннолетнему родственнику ребенка, фактически осуществляющих уход за ребенком, мать или отец которой является одинокой матерью (одиноким отцом).

Отпуск при рождении ребенка предоставляется только одному из лиц, указанных в части первой настоящей статьи.

Механизм и условия предоставления одноразового оплачиваемого отпуска при рождении ребенка определяются Порядком предоставления отпуска при рождении ребенка, утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины от 07.07.2021 № 693 (далее – Порядок).

В соответствии с Порядком отпуск предоставляется единовременно продолжительностью, определяемой работником в письменном заявлении о его предоставлении (но не более 14 календарных дней без учета праздничных и нерабочих дней), не позднее трех месяцев со дня рождения ребенка. Этот отпуск должен быть использован работником не позднее 104-го дня со дня рождения ребенка.

Отпуск не подлежит денежной компенсации и разделу на две части. Кроме того, Порядком определена возможность работника, который в течение трех месяцев со дня рождения ребенка уволился и трудоустроился на другое предприятие (в учреждение, организацию) или к физическому лицу, использующему наемный труд, воспользоваться правом на указанный отпуск, добавив к заявлению о предоставлении отпуска. справку ее неиспользование на предыдущем месте работы.

Однако согласно части 2 статьи 12 Закона Украины «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения» в период действия военного положения работодатель может отказать работнику в предоставлении любого вида отпусков (кроме отпуска по беременности и родам и отпуска по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста), если такой работник привлечен к выполнению работ на объектах критической инфраструктуры.

Таким образом, в случае привлечения работника к выполнению работ на объектах критической инфраструктуры работодатель имеет право отказать ему в предоставлении отпуска при рождении ребенка в период действия военного положения.

После окончания 104-дневного периода со дня рождения ребенка работник теряет право на получение такого вида отпуска и такой отпуск не может быть перенесен на период после окончания действия военного положения.

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