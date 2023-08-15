На Житомирщині викрили голову ВЛК і адвоката, які за гроші допомагали ухилянтам уникнути призову

За даними слідства, разом зі спільниками з облвійськкомату вони торгували фіктивними медичними довідками для ухилення від призову.

Фото: СБУ

У Житомирі ліквідували черговий канал незаконного виїзду за кордон громадян призовного віку. До організації "трафіку" причетна голова обласної військово-лікарської комісії, яка діяла у змові зі працівниками облвійськкомату, адвокатом і посадовицею місцевої лікарні, повідомляє СБУ.

За даними слідства, ухилянтам пропонували за хабар фіктивні меддовідки про непридатність до військової служби за станом здоров’я.

У підроблені документи вписували неіснуючі важкі діагнози. Вартість таких "послуг" становила від 2,5 до 5 тис. доларів США в залежності від терміновості "замовлення".

Отримані гроші ділки розподіляли між собою після проведення кожної оборудки.

За даними слідства, між ними був чіткий розподіл "обов’язків".

Так, наприклад, адвокат підбирав потенційних "клієнтів", голова ВЛК та посадовиця медзакладу фальсифікували медичні довідки, а працівники облвійськкомату "супроводжували" їх у своєму відомстві.

Правоохоронці затримали "на гарячому" голову ВЛК, адвоката і посадовицю медустанови під час передачі хабаря.

При обшуках у службових кабінетах і за місцями проживання ділків виявили понад 35 тис. доларів США та документи із доказами незаконної діяльності.

Затриманим повідомлено про підозру за:

ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою);

ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України).

Наразі вони перебувають під вартою. Вирішується питання щодо притягнення до відповідальності всіх учасників протиправної схеми, у тому числі – працівників обласного військкомату.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.