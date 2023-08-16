Як підтвердити особу для отримання української пенсії у Німеччині: роз’яснення

Українцям за кордоном для оформлення чи переоформлення пенсії без особистої присутності потрібно посвідчувати факт, що особа жива. Як отримати відповідне свідоцтво, розповідає Генеральне консульство України у Мюнхені.
В консульську установу звертаються українці пенсійного віку, які тимчасово проживають у Німеччині у федеральних землях Баварія та Баден-Вюрттемберг, щодо підтвердження особи.
«У зв'язку з непоодинокими зверненнями громадян України пенсійного віку з питання підтвердження особи для подальшого оформлення/переоформлення пенсійних виплат в Україні без особистої присутності, інформуємо, що в Генконсульстві України в Мюнхені можливо посвідчити факт, що фізична особа є живою, та отримати відповідне свідоцтво», – зазначається на сторінці консульства.
Для отримання такого свідоцтва українцям потрібно:
- Надіслати короткий запит на електронну адресу Генконсульства [email protected] про видачу свідоцтва та докласти до нього копію внутрішнього паспорта у формі книжечки або ID-картки (всіх сторінок з відмітками) та довідки про реєстрацію місця проживання у ФРН (Meldbescheinigung) не старше 2 місяців від дня видачі.
- Дочекатися відповіді на запит та прийти особисто в Генконсульство у призначений час для отримання свідоцтва. Вартість оформлення свідоцтва - 18 євро. При собі потрібно мати паспорт, довідку про реєстрацію місця проживання у ФРН та їх копії.
Для сплати консульського збору рекомендується скористатися можливістю оплати німецькою дебетовою карткою (EC-Karte, Girocard) безпосередньо в Генконсульстві під час отримання послуги.
В установі наголошують, що платіжний термінал приймає лише дебетові картки (не кредитні), випущені виключно німецькими банківськими установами. Готівка для оплати не приймається.
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