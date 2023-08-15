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В НАТО не исключили членство Украины в обмен на отказ от части территорий

19:03, 15 августа 2023
Глава администрации генсека НАТО Стиан Йенсен заявил, что продолжаются переговоры о будущем статусе Украины в контексте Альянса после войны.
В НАТО не исключили членство Украины в обмен на отказ от части территорий

В НАТО допускают возможность принятия Украины в Альянс после того, как она откажется от части своих территорий. Но такое решение может принять только Киев. Об этом сообщил руководитель аппарата генерального секретаря НАТО Стиан Йенсен изданию VG, передает УП.

По убеждению члена команды Йенса Столтенберга, в контексте возможного членства Украины в Североатлантическом Альянсе "важно, чтобы мы обсудили, как нам это сделать".

"Думаю, возможным решением для Украины мог бы быть отказ от территории и получение вместо этого членство в НАТО", - заявил Стиан Йенсен.

Он также обратил внимание, что исключительно Украина "должна решать, когда и на каких условиях хочет вести переговоры".

По словам представителя НАТО, дискуссии о будущем статусе Украины в контексте Альянса после войны уже продолжаются, и в них, в частности, звучат  "опции с отказом Киева от части территории".

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