Розмови про вступ України до НАТО в обмін на території є абсолютно неприйнятними, – МЗС

Речник МЗС Олег Ніколенко підкреслив, що Україна не торгує територіями.

Як ми писали, керівник апарату генерального секретаря НАТО Стіан Єнссен заявив, що Україна може вступити до НАТО в обмін на території, які тимчасово захоплені росією.

В МЗС України відреагували на цю заяву. За словами речника відомства Олега Ніколенка, такі розмови є неприйнятними.

"Розмови про вступ України в НАТО в обмін на відмову від частини українських територій є абсолютно неприйнятними.

Завжди виходили з того, що Альянс, як і Україна, територіями не торгують. Свідома чи несвідома участь посадовців НАТО у формуванні наративу про можливість відмови України від своїх територій грає на руку росії.

Натомість, в інтересах євроатлантичної безпеки обговорювати шляхи пришвидшення перемоги України та набуття нею повноправного членства в НАТО.

Налаштовані на подальше плідне співробітництво із Секретаріатом НАТО задля досягненні цих цілей", - написав Ніколенко у Фейсбук.

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