Кабмін додав повноважень Мінкульту щодо надання згоди на демонтаж елементів об’єкта культурної спадщини

Мінкульту розширили повноваження щодо перевірки відповідності об’єктів культурної спадщини.

Кабмін постановою від 28 липня №778 дещо розширив повноваження Мінкульту, Українському інституту національної пам’яті і Державному комітету телебачення і радіомовлення. Зокрема, це стосується вилучення пам’яток з Реєстру.

Зазначимо, що зміни були ухвалені до скандалу зі знесенням 200-річної садиби у Києві, щодо якого заступниця міністра культури Катерина Чуєва не змогла спочатку дати адекватні пояснення.

Отже, Міністерству культури та інформаційної політики додали повноваження у частині, що Мінкульт:

надає висновок про відповідність або невідповідність об’єкта культурної спадщини вимогам частини четвертої статті 13 Закону «Про охорону культурної спадщини»;

надає експертний висновок за результатами розгляду питання щодо вилучення з Державного реєстру нерухомих пам’яток України об’єкта, який є символікою комуністичного тоталітарного режиму або символікою російської імперської політики чи містить таку символіку;

приймає рішення про надання згоди на демонтаж (вилучення) окремих елементів об’єкта культурної спадщини, які є символікою комуністичного тоталітарного режиму або символікою російської імперської політики чи містить таку символіку;

приймає рішення про залишення в Державному реєстрі нерухомих пам’яток України об’єкта (який є символікою комуністичного тоталітарного режиму або символікою російської імперської політики), що становить виняткову мистецьку цінність;

здійснює в межах повноважень, передбачених законом, державне регулювання у сфері утвердження української національної та громадянської ідентичності.

В свою чергу, у Положенні про Український інститут національної пам’яті додали повноваження про те, що він зокрема:

надає рекомендації про відповідність або невідповідність об’єкта культурної спадщини вимогам частини четвертої статті 13 Закону «Про охорону культурної спадщини»;

надає рекомендації щодо вилучення з Державного реєстру нерухомих пам’яток України об’єкта, який є символікою комуністичного тоталітарного режиму або символікою російської імперської політики чи містить таку символіку

надає роз’яснення та рекомендації щодо реалізації норм Закону «Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії»;

утворює експертну комісію для надання фахових висновків з питань реалізації норм Закону «Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії».

Також Положення про Державний комітет телебачення і радіомовлення доповнили пунктом про те, що він здійснює в межах повноважень, передбачених законом, державне регулювання у сфері утвердження української національної та громадянської ідентичності.

Автор: Наталя Мамченко

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