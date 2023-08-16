Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
У Раді розповіли, що зекономили на компенсації нардепам вартості проїзду, оренди житла або винайму готельного номера 17 млн грн

На оплаті праці народних обранців та їх помічників-консультантів зекономили 10,65 млн грн.

Роксолана Підласа зареєструвала проект змін до Держбюджету щодо збільшення видатків Міноборони та Нацгвардії

576 млн грн потрібні для закупівлі спеціальної техніки для розмінування.

Мар’яна Безугла та Олексій Гончаренко пропонують запровадити новий вид дисциплінарного стягнення для військовослужбовців

Також у проекті передбачено заохочення для військовослужбовців у вигляді поновлення у військовому званні.

Не йдеться ані про звільнення від покарання, ані про автоматичне звільнення з-під варти, – у Голосіївському суді прокоментували резонанс навколо справи про вбивство добровольця

Прокуратура кваліфікувала дії двох обвинувачених у справі Олексія Щербини як хуліганство з застосуванням вогнепальної зброї, а не як вбивство.

Умисне вбивство, вчинене у стані сильного душевного хвилювання: Верховний Суд визначив, що окрім фізіологічного афекту, мають значення інші емоційні стани

Якщо у висновку судово-психологічної експертизи констатовано відсутність саме фізіологічного афекту, це ще не свідчить про відсутність інших проявів стану сильного душевного хвилювання, - Касаційний кримінальний суд.

  1. Публікації
  2. / В Україні

Кабмін додав повноважень Мінкульту щодо надання згоди на демонтаж елементів об’єкта культурної спадщини

07:31, 16 серпня 2023
Мінкульту розширили повноваження щодо перевірки відповідності об’єктів культурної спадщини.
Кабмін додав повноважень Мінкульту щодо надання згоди на демонтаж елементів об’єкта культурної спадщини

Кабмін постановою від 28 липня №778 дещо розширив повноваження Мінкульту, Українському інституту національної пам’яті і Державному комітету телебачення і радіомовлення. Зокрема, це стосується вилучення пам’яток з Реєстру.

Зазначимо, що зміни були ухвалені до скандалу зі знесенням 200-річної садиби у Києві, щодо якого заступниця міністра культури Катерина Чуєва не змогла спочатку дати адекватні пояснення.

Отже, Міністерству культури та інформаційної політики додали повноваження у частині, що Мінкульт:

  • надає висновок про відповідність або невідповідність об’єкта культурної спадщини вимогам частини четвертої статті 13 Закону «Про охорону культурної спадщини»;
  • надає експертний висновок за результатами розгляду питання щодо вилучення з Державного реєстру нерухомих пам’яток України об’єкта, який є символікою комуністичного тоталітарного режиму або символікою російської імперської політики чи містить таку символіку;
  • приймає рішення про надання згоди на демонтаж (вилучення) окремих елементів об’єкта культурної спадщини, які є символікою комуністичного тоталітарного режиму або символікою російської імперської політики чи містить таку символіку;
  • приймає рішення про залишення в Державному реєстрі нерухомих пам’яток України об’єкта (який є символікою комуністичного тоталітарного режиму або символікою російської імперської політики), що становить виняткову мистецьку цінність;
  • здійснює в межах повноважень, передбачених законом, державне регулювання у сфері утвердження української національної та громадянської ідентичності.

В свою чергу, у Положенні про Український інститут національної пам’яті додали повноваження про те, що він зокрема:

надає рекомендації про відповідність або невідповідність об’єкта культурної спадщини вимогам частини четвертої статті 13 Закону «Про охорону культурної спадщини»;

надає рекомендації щодо вилучення з Державного реєстру нерухомих пам’яток України об’єкта, який є символікою комуністичного тоталітарного режиму або символікою російської імперської політики чи містить таку символіку

надає роз’яснення та рекомендації щодо реалізації норм Закону «Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії»;

утворює експертну комісію для надання фахових висновків з питань реалізації норм Закону «Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії».

Також Положення про Державний комітет телебачення і радіомовлення доповнили пунктом про те, що він здійснює в межах повноважень, передбачених законом, державне регулювання у сфері утвердження української національної та громадянської ідентичності.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.
Читайте також
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео