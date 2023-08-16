Кабмин добавил полномочия Минкульту по предоставлению согласия на демонтаж элементов объекта культурного наследия

Минкульту расширили полномочия по проверке соответствия объектов культурного наследия.

Кабмин постановлением от 28 июля №778 несколько расширил полномочия Минкульту, Украинскому институту национальной памяти и Государственному комитету телевидения и радиовещания. В частности, это касается изъятия памятников из Реестра.

Отметим, что изменения были приняты после скандала со сносом 200-летней усадьбы в Киеве, относительно которого заместитель министра культуры Екатерина Чуева не смогла сначала дать адекватные объяснения.

Таким образом, Министерству культуры и информационной политики добавили полномочия в той части, что Минкульт:

предоставляет заключение о соответствии или несоответствии объекта культурного наследия требованиям части четвертой статьи 13 Закона «Об охране культурного наследия»;

предоставляет экспертное заключение по результатам рассмотрения вопроса изъятия из Государственного реестра недвижимых памятников Украины объекта, который является символикой коммунистического тоталитарного режима или символикой российской имперской политики или содержит такую символику;

принимает решение о предоставлении согласия на демонтаж (извлечение) отдельных элементов объекта культурного наследия, являющихся символикой коммунистического тоталитарного режима или символикой российской имперской политики или содержащей такую символику;

принимает решение об оставлении в Государственном реестре недвижимых памятников Украины объекта (являющегося символикой коммунистического тоталитарного режима или символикой российской имперской политики), который составляет исключительную художественную ценность;

осуществляет в рамках полномочий, предусмотренных законом, государственное регулирование в области утверждения украинской национальной и гражданской идентичности.

В свою очередь, в Положении об Украинском институте национальной памяти добавили полномочия о том, что он в частности:

дает рекомендации о соответствии или несоответствии объекта культурного наследия требованиям части четвертой статьи 13 Закона «Об охране культурного наследия»;

дает рекомендации по изъятию из Государственного реестра недвижимых памятников Украины объекта, являющегося символикой коммунистического тоталитарного режима или символикой российской имперской политики или содержит такую символику

дает разъяснения и рекомендации по реализации норм Закона «Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии»;

создает экспертную комиссию для предоставления профессиональных выводов по реализации норм Закона «Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии».

Также Положение о Государственном комитете по телевидению и радиовещанию дополнили пунктом о том, что он осуществляет в пределах полномочий, предусмотренных законом, государственное регулирование в сфере утверждения украинской национальной и гражданской идентичности.

Автор: Наталья Мамченко

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