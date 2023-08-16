Владельцы или арендаторы объектов критической инфраструктуры должны оформить паспорта безопасности и согласовать их с разными органами

Владельцы или арендаторы объектов критической инфраструктуры должны в течение 3 месяцев со дня внесения сведений об объекте в Реестр подать на согласование паспорт безопасности в функциональные органы, которыми являются, в частности, Минздрав, Минобороны, Госспецсвязи, ГСЧС, Национальная полиция.

Владельцы или арендаторы объектов критической инфраструктуры должны оформить паспорта безопасности на эти объекты. Соответствующие требования предусмотрены постановлением Кабмина от 4 августа №818 «Некоторые вопросы паспортизации объектов критической инфраструктуры»

Так, правительство утвердило порядок разработки и согласования паспорта безопасности на объект критической инфраструктуры. Оно установило, что операторы критической инфраструктуры, то есть юридические лица любой формы собственности и/или физические лица - предприниматели, на правах собственности, аренды или на других законных основаниях осуществляют управление объектами критической инфраструктуры и отвечают за их текущее функционирование, в течение 3 месяцев со дня внесения сведений об объекте критической инфраструктуры в Реестр объектов критической инфраструктуры обеспечивают представление на согласование паспорта безопасности на объект в государственный орган, ответственный за защиту критической инфраструктуры в отдельном секторе.

Паспорт безопасности должен содержать, в частности, общую характеристику объекта; планы защиты; акты оценки состояния защищенности объекта критической инфраструктуры (при наличии), составлены по форме, определенной в Порядке проведения мониторинга уровня безопасности объектов критической инфраструктуры, утвержденном постановлением КМУ от 22 июля 2022 г. № 821.

План защиты разрабатывает оператор (т.е., собственник или арендатор) по каждой из проектных угроз национального, секторального и объектового (при наличии) уровня в соответствии с формами планов защиты и рекомендациями по разработке планов защиты, утверждаемыми соответствующими функциональными органами в сфере защиты критической инфраструктуры по каждой проектной угрозе.

Планы защиты подлежат обязательному согласованию соответствующими функциональными органами, к которым, в частности, относятся Минздрав, Миноборона, Госспецсвязь, ГСЧС, Национальная полиция.

При угрозе диверсий, террористических актов, актов кибертерроризма против систем управления, операционных и других систем объектов критической инфраструктуры, чрезвычайных ситуаций или других опасных происшествий на объектах критической инфраструктуры, инцидентов, связанных с нарушениями систем физической безопасности и кибербезопасности и других проектных угроз национального, секторального и объектового (при наличии) уровня и потенциальных негативных последствий для объектов критической инфраструктуры планы защиты подлежат обязательному согласованию СБУ, Национальной гвардией, другими государственными органами.

Для согласования плана защиты оператор представляет функциональному органу такой план вместе с сопроводительным письмом и копией общей характеристики.

Сопроводительное письмо и план защиты подписывает руководитель оператора или замещающее его лицо.

Планы защиты согласовываются в срок, не более 10 рабочих дней со дня их регистрации соответствующими функциональными органами.

Функциональный орган проверяет представленный оператором план защиты на соответствие требованиям к его разработке, а также полноту сведений и мер по обеспечению безопасности и противодействию соответствующей проектной угрозе и их эффективности.

В случае когда план защиты представлен функциональному органу с нарушением требований к его разработке в соответствии с формами планов защиты, предусмотренными пунктом 5 настоящего Порядка, утверждаемыми соответствующими функциональными органами, функциональный орган не позднее чем в течение двух рабочих дней со дня регистрации возвращает его оператору вместе с сопроводительным письмом для приведения в соответствие с указанными требованиями.

В случае, когда план защиты представлен функциональному органу с нарушением требований, предусмотренных пунктом 7 настоящего Порядка, функциональный орган отказывает в регистрации поданных документов и возвращает их (с указанием основания возврата) для устранения оператором недостатков.

Согласование плана защиты оформляется путем проставления на титульном листе отметки его согласования. Отметка делается функциональным органом путем проставления грифа согласования, включающего в себя слово «Согласовано», наименование должности лица и функционального органа, которым соглашается план защиты, личная подпись, скрепленная гербовой печатью (при наличии), собственное имя, фамилия и дата.

При наличии замечаний (предложений) к плану защиты функциональный орган возвращает его оператору вместе с сопроводительным письмом, в котором сообщает оператору такие замечания (предложения), а также возвращает другие документы, представленные оператором вместе с планом защиты.

В случае когда в результате учета оператором замечаний (предложений) функциональных органов план защиты или отдельные его положения, согласованные другими функциональными органами, претерпели изменения, существенно изменяющими содержание, такой план защиты подлежит повторному согласованию соответствующими функциональными органами.

Разработанный и утвержденный оператором паспорт безопасности подлежит обязательному согласованию соответствующим секторальным органом.

Оператор подает на согласование в секторальный орган паспорт безопасности, содержащий титульный лист, общую характеристику, согласованные планы защиты по каждой из проектных угроз, а также акты оценки (в случае наличия) вместе с сопроводительным письмом за подписью руководителя оператора или замещающего его лица.

Автор: Наталья Мамченко

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