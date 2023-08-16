Власники чи орендатори об’єктів критичної інфраструктури повинні оформити паспорти безпеки і погодити їх з різними органами

Власники чи орендатори об’єктів критичної інфраструктури мають протягом 3 місяців з дня внесення відомостей про об’єкт до Реєстру подати на погодження паспорт безпеки до функціональних органів, якими є, зокрема, МОЗ, Міноборони, Держспецзв’язку, ДСНС, Національна поліція.

Власники чи орендатори об’єктів критичної інфраструктури мають оформити на ці об’єкти паспорти безпеки. Відповідні вимоги передбачені постановою Кабміну від 4 серпня №818 «Деякі питання паспортизації об’єктів критичної інфраструктури»

Так, Уряд затвердив Порядок розроблення та погодження паспорта безпеки на об’єкт критичної інфраструктури. Він установив, що оператори критичної інфраструктури, тобто, юридичні особи будь-якої форми власності та/або фізичні особи - підприємці, що на правах власності, оренди або на інших законних підставах здійснюють управління об’єктами критичної інфраструктури та відповідають за їх поточне функціонування, протягом 3 місяців з дня внесення відомостей про об’єкт критичної інфраструктури до Реєстру об’єктів критичної інфраструктури забезпечують подання на погодження паспорта безпеки на об’єкт до державного органу, відповідального за захист критичної інфраструктури в окремому секторі.

Паспорт безпеки має містити зокрема загальну характеристику об’єкта; плани захисту; акти оцінки стану захищеності об’єкта критичної інфраструктури (у разі наявності), складені за формою, визначеною в Порядку проведення моніторингу рівня безпеки об’єктів критичної інфраструктури, затвердженому постановою КМУ від 22 липня 2022 р. № 821.

План захисту розробляє оператор (тобто, власник чи орендатор) за кожною із проектних загроз національного, секторального та об’єктового (у разі наявності) рівня відповідно до форм планів захисту та рекомендацій з розроблення планів захисту, що затверджуються відповідними функціональними органами у сфері захисту критичної інфраструктури щодо кожної проектної загрози.

Плани захисту підлягають обов’язковому погодженню відповідними функціональними органами, до яких, зокрема, належать МОЗ, Міноборони, Держспецзв’язку, ДСНС, Національна поліція.

У разі загрози диверсій, терористичних актів, актів кібертероризму проти систем управління, операційних та інших систем об’єктів критичної інфраструктури, надзвичайних ситуацій або інших небезпечних подій на об’єктах критичної інфраструктури, інцидентів, пов’язаних із порушеннями систем фізичної безпеки та кібербезпеки та інших проектних загроз національного, секторального та об’єктового (у разі наявності) рівня та потенційних негативних наслідків для об’єктів критичної інфраструктури плани захисту підлягають обов’язковому погодженню СБУ, Національною гвардією, іншими державними органами.

Для погодження плану захисту оператор подає функціональному органу такий план разом із супровідним листом і копією загальної характеристики.

Супровідний лист і план захисту підписує керівник оператора або особа, що його заміщає.

Плани захисту погоджуються у строк, що становить не більше як 10 робочих днів із дня їх реєстрації відповідними функціональними органами.

Функціональний орган перевіряє поданий оператором план захисту на відповідність вимогам до його розроблення, а також щодо повноти відомостей і заходів із забезпечення безпеки та протидії відповідній проектній загрозі та їх ефективності.

У разі коли план захисту подано функціональному органу із порушенням вимог до його розроблення відповідно до форм планів захисту, передбачених пунктом 5 цього Порядку, що затверджуються відповідними функціональними органами, функціональний орган не пізніше ніж протягом двох робочих днів із дня реєстрації повертає його оператору разом із супровідним листом для приведення у відповідність із зазначеними вимогами.

У разі коли план захисту подано функціональному органу із порушенням вимог, передбачених пунктом 7 цього Порядку, функціональний орган відмовляє в реєстрації поданих документів і повертає їх (із зазначенням підстави повернення) для усунення оператором недоліків.

Погодження плану захисту оформлюється шляхом проставлення на титульному аркуші відмітки про його погодження. Відмітка робиться функціональним органом шляхом проставлення грифа погодження, який містить у собі слово «ПОГОДЖЕНО», найменування посади особи та функціонального органу, яким погоджується план захисту, особистий підпис, скріплений гербовою печаткою (за наявності), власне ім’я, прізвище і дату.

У разі наявності зауважень (пропозицій) до плану захисту функціональний орган повертає його оператору разом із супровідним листом, в якому доводить до відома оператора такі зауваження (пропозиції), а також повертає інші документи, подані оператором разом із планом захисту.

У разі коли в результаті врахування оператором зауважень (пропозицій) функціональних органів план захисту або окремі його положення, погоджені іншими функціональними органами, зазнали змін, що суттєво змінюють зміст, такий план захисту підлягає повторному погодженню відповідними функціональними органами.

Розроблений та затверджений оператором паспорт безпеки підлягає обов’язковому погодженню відповідним секторальним органом.

Оператор подає на погодження до секторального органу паспорт безпеки, що містить титульний аркуш, загальну характеристику, погоджені плани захисту за кожною із проектних загроз, а також акти оцінки (у разі наявності) разом із супровідним листом за підписом керівника оператора або особи, що його заміщає.

Автор: Наталя Мамченко

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