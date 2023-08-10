У Києві знесли 200-річну садибу на Подолі, щоб збудувати «клубний дім»

«Клубний будинок» на місці садиби будуть робити на замовлення партнера юридичної фірми Сергія Алєксєєва, – депутат міськради.

Джерело фото: Facebook / Ксенія Семенова

Орендар земельної ділянки на вулиці Ярославській, 13Б у Києві Сергій Боярчуков демонтував 200-річну садибу, що розташовувалася на цій ділянці. Про це повідомляє ЕП з посиланням на депутатку Київської міської ради Ксенію Семенову.

Садиба була збудована після великої пожежі на Подолі у 1811 році. Будівля є унікальним зразком київської житлової деревʼяної забудови ХІХ ст, зведеної на камʼяному цоколі.

Як зазначає видання, підрядники будівельних робіт посилаються на дозвіл на «реконструкцію» будинку, підписаний заступницею міністра культури та інформаційної політики Катериною Чуєвою. В коментарях під постом Чуєва повідомила, що погодження дійсно було видане у березні 2023 року, але вона «має сумнів, що воно передбачало знесення будівлі».

Департамент містобудування та архітектури КМДА видав містобудівні умови та обмеження на реконструкцію будинку у 2021 році.

У 2010 році Київрада надала Боярчукову ділянку в оренду на 15 років «для будівництва, реконструкції та обслуговування офісного центру з вбудовано-прибудованими приміщеннями для надання соціальних послуг та підземним паркінгом».

За інформацією з відкритих джерел, на місці знесеної садиби Боярчуков збирається побудувати клубний будинок.

Охоронний статус будівля з того часу не отримала.

Сергій Боярчуков – партнер юридичної фірми «Алєксєєв, Боярчуков і партнери», одним з засновників якої є народний депутат Сергій Алєксєєв.

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