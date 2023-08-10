В Киеве снесли 200-летнюю усадьбу на Подоле, чтобы построить «клубный дом»

«Клубный дом» на месте усадьбы будут делать по заказу партнера юридической фирмы Сергея Алексеева, – депутат горсовета.

Источник фото: Facebook / Ксения Семенова

Арендатор земельного участка на улице Ярославской, 13Б в Киеве Сергей Боярчуков демонтировал 200-летнюю усадьбу, которая располагалась на этом участке. Об этом сообщает ЭП со ссылкой на депутата Киевского городского совета Ксению Семенову.

Усадьба была построена после большого пожара на Подоле в 1811 году. Здание является уникальным образцом киевской жилой деревянной застройки XIX века, возведенной на каменном цоколе.

Как отмечает издание, подрядчики строительных работ ссылаются на разрешение на «реконструкцию» дома, подписанное заместителем министра культуры и информационной политики Екатериной Чуевой. В комментариях под постом Чуева сообщила, что согласование действительно было выдано в марте 2023 года, но она «сомневается, что оно предусматривало снос здания».

Департамент градостроительства и архитектуры КГГА выдал градостроительные условия и ограничения на реконструкцию дома в 2021 году.

В 2010 году Киевсовет предоставил Боярчукову участок в аренду на 15 лет «для строительства, реконструкции и обслуживания офисного центра со встроенно-пристроенными помещениями для предоставления социальных услуг и подземным паркингом».

По информации из открытых источников, на месте снесенной усадьбы Боярчуков собирается построить клубный дом.

Охранный статус здание с тех пор не получило.

Сергей Боярчуков – партнер юридической фирмы «Алексеев, Боярчуков и партнеры», одним из основателей которой является народный депутат Сергей Алексеев.

Автор: Наталья Мамченко

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