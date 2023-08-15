Разговоры о вступлении Украины в НАТО в обмен на территории абсолютно неприемлемы, – МИД

Спикер МИД Олег Николенко подчеркнул, что Украина не торгует территориями.

Как мы писали, руководитель аппарата генерального секретаря НАТО Стиан Йенссен заявил, что Украина может вступить в НАТО в обмен на временно захваченные россией территории.

В МИД Украины отреагировали на это заявление. По словам спикера ведомства Олега Николенко, такие разговоры неприемлемы.

"Разговоры о вступлении Украины в НАТО в обмен на отказ от части украинских территорий абсолютно неприемлемы.

Всегда исходили из того, что Альянс, как и Украина, по территориям не торгуют. Сознательное или бессознательное участие должностных лиц НАТО в формировании нарратива о возможности отказа Украины от своих территорий играет на руку россии.

В интересах евроатлантической безопасности обсуждать пути ускорения победы Украины и обретения ею полноправного членства в НАТО.

Настроены на дальнейшее плодотворное сотрудничество с Секретариатом НАТО по достижению этих целей", - написал Николенко в Фейсбуке.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.