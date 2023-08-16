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  1. В Україні

Житель Прикарпаття отримав 15 років ув’язнення за зґвалтування дитини

11:01, 16 серпня 2023
Чоловік в стані алкогольного сп’яніння зґвалтував 6-річну дівчинку.
Житель Прикарпаття отримав 15 років ув’язнення за зґвалтування дитини

Суд визнав винним 53-річного прикарпатця у зґвалтуванні малолітньої дитини. Його засуджено до 15 років позбавлення волі. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

Зазначається, що мешканець Надвірнянського району у жовтні 2022 року в стані алкогольного сп’яніння прийшов на подвір’я до своїх сусідів та, побачивши, що поряд із 6-річною дівчинкою немає батьків, заманив її за господарську будівлю і зґвалтував.

Враховуючи те, що чоловік раніше судимий за аналогічний злочин, прокурор орієнтував суд на призначення йому максимального покарання.

Раніше ми писали, що житель Хмельниччини проведе 15 років у в’язниці за зґвалтування доньки співмешканки. 

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