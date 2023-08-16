Стало відомо, коли повністю завершаться роботи на монументі «Батьківщина-Мати» в Києві

Роботи із заміни герба планують завершити до Дня державного прапора.

Фото: Мінкультури

В Києві роботи із заміни герба на монументі «Родина-Мати» планують завершити до Дня державного прапора України — 23 серпня. Про це повідомила пресслужба Мінкультури.

«На монументі продовжуються роботи над проектом «Тризуб Батьківщини». Будівельники вже зашили площину щита металом, і наразі відбуваються роботи зі зварювання пластин щита та Тризуба. Етапи робіт виконуються за графіком. Проєкт планують завершити до Дня Державного прапора України», – йдеться у повідомленні.

Раніше ми писали, що монумент «Батьківщина-мати» у Києві хочуть перейменувати на «Україна-мати».

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