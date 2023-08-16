Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
У Раді розповіли, що зекономили на компенсації нардепам вартості проїзду, оренди житла або винайму готельного номера 17 млн грн

На оплаті праці народних обранців та їх помічників-консультантів зекономили 10,65 млн грн.

Роксолана Підласа зареєструвала проект змін до Держбюджету щодо збільшення видатків Міноборони та Нацгвардії

576 млн грн потрібні для закупівлі спеціальної техніки для розмінування.

Мар’яна Безугла та Олексій Гончаренко пропонують запровадити новий вид дисциплінарного стягнення для військовослужбовців

Також у проекті передбачено заохочення для військовослужбовців у вигляді поновлення у військовому званні.

Не йдеться ані про звільнення від покарання, ані про автоматичне звільнення з-під варти, – у Голосіївському суді прокоментували резонанс навколо справи про вбивство добровольця

Прокуратура кваліфікувала дії двох обвинувачених у справі Олексія Щербини як хуліганство з застосуванням вогнепальної зброї, а не як вбивство.

Умисне вбивство, вчинене у стані сильного душевного хвилювання: Верховний Суд визначив, що окрім фізіологічного афекту, мають значення інші емоційні стани

Якщо у висновку судово-психологічної експертизи констатовано відсутність саме фізіологічного афекту, це ще не свідчить про відсутність інших проявів стану сильного душевного хвилювання, - Касаційний кримінальний суд.

  1. В Україні

Стало відомо, коли повністю завершаться роботи на монументі «Батьківщина-Мати» в Києві

09:15, 16 серпня 2023
Роботи із заміни герба планують завершити до Дня державного прапора.
Стало відомо, коли повністю завершаться роботи на монументі «Батьківщина-Мати» в Києві
Фото: Мінкультури

В Києві роботи із заміни герба на монументі «Родина-Мати» планують завершити до Дня державного прапора України — 23 серпня. Про це повідомила пресслужба Мінкультури.

«На монументі продовжуються роботи над проектом «Тризуб Батьківщини». Будівельники вже зашили площину щита металом, і наразі відбуваються роботи зі зварювання пластин щита та Тризуба. Етапи робіт виконуються за графіком. Проєкт планують завершити до Дня Державного прапора України», – йдеться у повідомленні.

Раніше ми писали, що монумент «Батьківщина-мати» у Києві хочуть перейменувати на «Україна-мати».

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.
Читайте також
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео