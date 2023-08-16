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  1. В Україні

Данілов відповів на заяви щодо «повільного контрнаступу»: Це поверховий погляд

09:34, 16 серпня 2023
За словами секретаря РНБО, українські військові щодня просуваються вперед і займають нові позиції.
Данілов відповів на заяви щодо «повільного контрнаступу»: Це поверховий погляд
Фото: ОП

Український контрнаступ просувається, і свідченням цього є щоденне знищення російських окупантів.  Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов, повідомив Ilsussidiario.

За його словами, думка про те, що український контрнаступ застопорився, - це поверховий погляд.

"Важко назвати стабільністю щоденне знищення однієї чи кількох рот росіян та їх тилів, ліквідація вузлів зв'язку, арсеналів та командних пунктів", - додав секретар РНБО.

Також він зазначив, що глибокий процес розпаду росії вже розпочався, а російський диктатор Путін своїм повномасштабним вторгненням в Україну лише прискорив його.

За словами Данілова, за підсумками війни Україна зможе відновити свою територіальну цілісність.

"Найкращою гарантією територіальної цілісності буде повне та беззастережне повернення всіх окупованих територій, включаючи Донецьк та Луганськ, під контроль української влади", - уточнив секретар РНБО.

Зазначимо, що деякі офіційні особи країн Заходу стверджують, що український контрнаступ проходить повільніше, ніж вони очікували.

Міністр оборони України Олексій Рєзніков заявив, що  контрнаступ відстає від графіка, однак йде за планом. 

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний сказав, що за деокупацію кожного метра української землі воїни платять кров’ю, тому його дратують зовнішні коментарі про те, що контрнаступ відбувається повільніше, ніж очікували. 

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