Контрнаступ відстає від графіка, але йде за планом, — Резніков

Міністр перелічив кілька причин, чому він є повільнішим, ніж очікувалося: зокрема і через брак боєприпасів, артилерійських снарядів та артилерійських систем.

Український контрнаступ відстає від графіка, однак йде за планом. Про це наголосив міністр оборони України Олексій Рєзніков у інтерв’ю CNN.

Міністр додав, що хибним є вважати, що кожен контрнаступ має бути швидким.

Він перелічив кілька причин, чому він є повільнішим, ніж очікувалося: зокрема і через брак боєприпасів, артилерійських снарядів та артилерійських систем.

«Це і питання протиповітряної оборони. І того, що у нас також дуже довга лінія фронту. І проти нас велика кількість ворогів. Це війна, це не комп'ютерна гра», — сказав міністр.

Він підкреслив, що головною цінністю для українського воєнного керівництва є життя воїнів, які захищають країну.

За словами Резнікова, поступ на південному фронті в Україні значною мірою сповільнилася через встановлені російськими військами мінні поля, відтак українським військовим доводиться вручну розчищати стежки через поля.

«Нам потрібно використовувати наших солдатів і саперів дуже повільно, і дуже обережно, готуючи коридори для справжнього наступального руху», – сказав міністр, додавши, що така активність у різних місцях не дає ворогу уявлення щодо основного напрямку, яким рухатиметься Україна.

Раніше ми писали, що Україна змінила тактику контрнаступу після втрат техніки.

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