Витратив долар, а виграв мільйон: чоловік випадково дізнався, що став казково багатим

Чоловік в інтернеті випадково побачив, що виграв у лотерею.

У США один із мешканців штату Мічиган виграв у грі Lotto 47 Double Play, передає UPI.

Чоловік побачив в інтернеті повідомлення про те, що хтось виграв у лотерею Lotto 47 Double Play. Він одразу впізнав місце, але навіть не припускав, що став тим щасливчиком.

«Щойно я перевірив свій квиток, у голові у мене промайнула думка про те, як я можу використати ці гроші для своєї сім'ї», — розповів чоловік, ім'я якого не називається.

Американець відвідав штаб-квартиру лотереї, щоб забрати свій великий приз. Він вирішив отримати свій виграш у вигляді одноразової виплати у розмірі близько 1 млн. доларів, а не у вигляді ануїтетних платежів на всю суму виграшу (1,5 млн. доларів).

Зазначається, що вартість кожної гри в Lotto 47 складає лише долар. Гравці вибирають шість номерів від 1 до 47, щоб отримати шанс виграти джекпот.

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