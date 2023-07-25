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Персоналізовані результати іспиту 368 кандидатів на посади суддів – відомі всі прізвища

ВККС затвердила результати виконання практичного завдання і всього кваліфікаційного іспиту, далі рейтинг і конкурс на посади суддів.

Судді, які планують відрядження в інший суд, можуть подати документи в електронному вигляді – ВККС

Але згоду на відрядження та інші документи необхідно підписати кваліфікованим електронним підписом.

САП через два дні після викриття голови ДСА Олексія Сальнікова повідомила, чи було оголошено йому підозру

НАБУ і САП нарешті повідомили, який процесуальний статус має викритий голова Державної судової адміністрації Олексій Сальніков.

Заступник голови НАЗК Андрій Вишневський заявив, що голова НАЗК Новіков незаконно звільнив його з посади

Вважаю прийняте рішення безпідставним, незаконним та несправедливим, - заступник голови НАЗК Андрій Вишневський про наказ щодо звільнення «у зв’язку із одноразовим грубим порушенням трудових обов’язків».

ВККС затвердила персоналізовані результати 368 кандидатів на посади суддів – прохідний бал 157,5

У подальшому буде визначено рейтинг кандидатів на вакантні посади суддів

  1. У світі

Витратив долар, а виграв мільйон: чоловік випадково дізнався, що став казково багатим

00:10, 25 липня 2023
Чоловік в інтернеті випадково побачив, що виграв у лотерею.
Витратив долар, а виграв мільйон: чоловік випадково дізнався, що став казково багатим
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У США один із мешканців штату Мічиган виграв у грі Lotto 47 Double Play, передає UPI.

Чоловік побачив в інтернеті повідомлення про те, що хтось виграв у лотерею Lotto 47 Double Play. Він одразу впізнав місце, але навіть не припускав, що став тим щасливчиком.

«Щойно я перевірив свій квиток, у голові у мене промайнула думка про те, як я можу використати ці гроші для своєї сім'ї», — розповів чоловік, ім'я якого не називається.

Американець відвідав штаб-квартиру лотереї, щоб забрати свій великий приз. Він вирішив отримати свій виграш у вигляді одноразової виплати у розмірі близько 1 млн. доларів, а не у вигляді ануїтетних платежів на всю суму виграшу (1,5 млн. доларів).

Зазначається, що вартість кожної гри в Lotto 47 складає лише долар. Гравці вибирають шість номерів від 1 до 47, щоб отримати шанс виграти джекпот.

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