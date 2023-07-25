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Персонализированные результаты экзамена 368 кандидатов на должности судей – известны все фамилии

ВККС утвердила результаты выполнения практического задания и всего квалификационного экзамена, далее рейтинг и конкурс на должности судей.

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  1. В мире

Потратил доллар, а выиграл миллион: мужчина случайно узнал, что стал сказочно богатым

00:10, 25 июля 2023
Мужчина в интернете случайно увидел, что выиграл в лотерею.
Потратил доллар, а выиграл миллион: мужчина случайно узнал, что стал сказочно богатым
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В США один из жителей штата Мичиган выиграл в игре Lotto 47 Double Play, передает UPI.

Мужчина увидел в интернете сообщение о том, что кто-то выиграл в лотерею Lotto 47 Double Play. Он сразу узнал место, но даже не предполагал, что стал тем счастливчиком.

«Как только я проверил свой билет, в голове у меня пронеслась мысль о том, как я могу использовать эти деньги для своей семьи», — рассказал мужчина, имя которого не называется.

Американец посетил штаб-квартиру лотереи, чтобы получить свой крупный приз. Он решил получить свой выигрыш в виде одноразовой выплаты в размере около 1 млн долларов, а не в виде аннуитетных платежей на всю сумму выигрыша (1,5 млн долларов).

Отмечается, что стоимость каждой игры в Lotto 47 составляет всего доллар. Игроки выбирают шесть номеров от 1 до 47, чтобы получить шанс выиграть джекпот.

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