В Украине введут электронную марку акцизного налога: Зеленский подписал законопроект

В понедельник, 24 июля, Президент Украины Владимир Зеленский подписал Проект Закона №8287 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законы Украины в связи с введением электронной прослеживаемости обращения алкогольных напитков, табачных изделий и жидкостей, используемых в электронных сигаретах. Об этом сказано на официальном сайте парламента.
Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», данный законопроект предусматривает введение с 1 января 2026 года электронной марки акцизного налога, которая позволит:
– отслеживать движение алкоголя, табачных изделий, жидкостей для электронных сигарет от производителя/импортера к конечному потребителю;
– контролировать полноту и своевременность уплаты сумм акцизного налога за такие товары;
– каждый гражданин сможет идентифицировать продукцию и проверить законность происхождения товара.
Также законопроект предполагает создание Электронной системы обращения подакцизных товаров, которое обеспечит электронное взаимодействие между государственными органами и субъектами хозяйствования.
По словам нардепа Ярослава Железняка, создание Электронной системы означает, что обременительный процесс заказа бумажных марок акцизного налога уйдет в прошлое.
Система еще на этапе заказа рассчитает и выставит счет к уплате по части сумм акцизного налога за заказанные марки.
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