В Украине введут электронную марку акцизного налога: Зеленский подписал законопроект

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект, предусматривающий введение электронной марки акцизного налога с 1 января 2026 года.

Фото: dtkt.ua

В понедельник, 24 июля, Президент Украины Владимир Зеленский подписал Проект Закона №8287 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законы Украины в связи с введением электронной прослеживаемости обращения алкогольных напитков, табачных изделий и жидкостей, используемых в электронных сигаретах. Об этом сказано на официальном сайте парламента.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», данный законопроект предусматривает введение с 1 января 2026 года электронной марки акцизного налога, которая позволит:

– отслеживать движение алкоголя, табачных изделий, жидкостей для электронных сигарет от производителя/импортера к конечному потребителю;



– контролировать полноту и своевременность уплаты сумм акцизного налога за такие товары;



– каждый гражданин сможет идентифицировать продукцию и проверить законность происхождения товара.



Также законопроект предполагает создание Электронной системы обращения подакцизных товаров, которое обеспечит электронное взаимодействие между государственными органами и субъектами хозяйствования.



По словам нардепа Ярослава Железняка, создание Электронной системы означает, что обременительный процесс заказа бумажных марок акцизного налога уйдет в прошлое.



Система еще на этапе заказа рассчитает и выставит счет к уплате по части сумм акцизного налога за заказанные марки.

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