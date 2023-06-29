В Украине введут электронную марку акцизного налога: Рада поддержала законопроект

Верховная Рада поддержала законопроект, которым с 1 января 2026 вводится электронная марка акцизного налога.

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Парламент поддержал во втором чтении и в целом законопроект №8287, предусматривающий введение с 1 января 2026 года электронной марки акцизного налога. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.



По словам Железняка, законопроект поддержали 252 депутата.



Данный законопроект предусматривает введение с 1 января 2026 года электронной марки акцизного налога, которая позволит:



– отслеживать движение алкоголя, табачных изделий, жидкостей для электронных сигарет от производителя/импортера к конечному потребителю;



– контролировать полноту и своевременность уплаты сумм акцизного налога за такие товары;



– каждый гражданин сможет идентифицировать продукцию и проверить законность происхождения товара.



Также законопроект предполагает создание Электронной системы обращения подакцизных товаров, которое обеспечит электронное взаимодействие между государственными органами и субъектами хозяйствования.



Как отметил депутат, создание Электронной системы означает, что обременительный процесс заказа бумажных марок акцизного налога уйдет в прошлое.



Система еще на этапе заказа рассчитает и выставит счет к уплате по части сумм акцизного налога за заказанные марки.

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