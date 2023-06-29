В Україні запровадять електронну марку акцизного податку: Рада підтримала законопроєкт

Верховна Рада підтримала законопроєкт, яким з 1 січня 2026 року запроваджується електронна марка акцизного податку.

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Парламент підтримав у другому читанні та в цілому законопроєкт №8287, яким передбачається запровадження з 1 січня 2026 року електронної марки акцизного податку. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

За словами Железняка, законопроєкт підтримали 252 депутата.

Даний законопроєкт передбачає запровадження з 1 січня 2026 року електронної марки акцизного податку, яка надасть можливість:

– відстежувати рух алкоголю, тютюнових виробів, рідин для електронних сигарет від виробника/імпортера до кінцевого споживача;

– контролювати повноту і своєчасність сплати сум акцизного податку за такі товари;

– кожен громадянин зможе ідентифікувати продукцію та перевірити легальність походження товару.



Також законопроєкт передбачає створення Електронної системи обігу підакцизних товарів, яке забезпечить електронну взаємодію між державними органами та суб’єктами господарювання.

Як зазначив депутат, створення Електронної системи означає, що обтяжливий процес замовлення паперових марок акцизного податку піде в минуле.

Система ще на етапі замовлення розрахує та виставить рахунок до сплати в частині сум акцизного податку за замовлені марки.

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