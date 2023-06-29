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Рада дозволила виділити додаткові 2 мільярди гривень на армію

11:41, 29 червня 2023
Верховна Рада схвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт, який передбачає виділення додаткових 2 мільярдів гривень на армію та змінює процедуру фінансування проєктів Державним фондом регіонального розвитку.
Рада дозволила виділити додаткові 2 мільярди гривень на армію
Фото: ВРУ
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Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт №9165 авторства групи депутатів з фракції «Слуга народу» серед яких лідер фракції монобільшості Давид Арахамія про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2023 рік" щодо використання коштів державного фонду регіонального розвитку, яким пропонується  перерахувати додаткові 2 мільярди гривень на армію та розподіляти кошти державного фонду регіонального розвитку за підсумками голосування на порталі Дія. За відповідне рішення проголосували 238 народних депутатів

У першій редакції проєкту 2 мільярди гривень Держфонду регіонального розвитку планувалося розділити між областями наступним чином:

 по 41,7 млн грн на області, які менше постраждали від обстрілів та/або окупації та місто Київ,

по 132,6 млн грн на області, які більше постраждали (це Донецька, Херсонська, Запорізька, Миколаївська, Київська, Сумська, Харківська, Чернігівська, Дніпропетровська, Одеська, Житомирська).

Будівництво мало відбуватись лише в тих громадах, які повністю підконтрольні Уряду України та на території яких не ведуться бойові дії. Однак під час доопрацювання було вирішено у 2023 році спрямувати 2 мільярди гривень на армію.

Документ також змінює процедуру фінансування проєктів за рахунок коштів ДФРР. Передбачається, що кошти держбюджету будуть виділені на проєкт, який отримає найбільшу кількість голосів громадян на порталі чи застосунку  Дія.

При цьому передбачається обмеження спрямування коштів ДФРР проєктами з наступних категорій: критична інфраструктура ЖКГ, лікарні, ЦНАПи, укриття.

Вибір проєкту, який може бути профінансовано через Дію, згідно з документом потенційно можливий з 2024 року. У поточному році після перерахування 2 мільярдів на армію на це не буде коштів.

На практиці громадяни зможуть обирати проекти через портал Дія, які фінансуватимуться за рахунок коштів ДФРР лише у 2024 році. Нинішнього року після перерахування 2 мільярдів до армії на це не буде коштів.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», у бюджеті на поточний рік пропонувалося передбачити 2 мільярди гривень на  фінансування Державного фонду регіонального розвитку.

Автор: Ярослав Конощук 

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