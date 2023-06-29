Рада разрешила выделить дополнительные 2 миллиарда гривен на армию

Верховная Рада одобрила во втором чтении и в целом законопроект, предусматривающий выделение дополнительных 2 миллиардов гривен на армию и изменяющую процедуру финансирования проектов Государственным фондом регионального развития.

Фото: ВРУ

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №9165 авторства группы депутатов из фракции «Слуга народа» среди которых лидер фракции монобольшинства Давид Арахамия о внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2023 год" об использовании средств государственного фонда регионального развития , которым предлагается перечислить дополнительные 2 миллиарда гривен на армию и распределять средства государственного фонда регионального развития по итогам голосования на портале Дія. За соответствующее решение проголосовали 238 народных депутатов

В первой редакции проекта 2 миллиарда гривен Госфонда регионального развития планировалось разделить между областями следующим образом:

по 41,7 млн грн на области, которые меньше пострадали от обстрелов и/или оккупации и город Киев,

по 132,6 млн грн на области, которые больше пострадали (это Донецкая, Херсонская, Запорожская, Николаевская, Киевская, Сумская, Харьковская, Черниговская, Днепропетровская, Одесская, Житомирская).

Строительство должно было происходить только в тех общинах, полностью подконтрольных Правительству Украины и на территории которых не ведутся боевые действия. Однако во время доработки было решено в 2023 году направить 2 миллиарда гривен в армию.

Документ также изменяет процедуру финансирования проектов за счет средств ГФРР. Предусматривается, что средства госбюджета будут выделены на проект, который получит наибольшее количество голосов граждан на портале или в приложении Дія.

При этом предполагается ограничение направления средств ГФРР проектами из следующих категорий: критическая инфраструктура ЖКХ, больницы, ЦНАПы, укрытия.

На практике граждане смогут выбирать проекты через портал Дія, которые будут финансироваться за счет средства ГФРР только в 2024 году. В текущем году после перечисления 2 миллиардов в армию на это не будет средств.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», в бюджете на текущий год предлагалось предусмотреть 2 миллиарда гривен на финансирование Государственного фонда регионального развития.

Автор: Ярослав Конощук

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