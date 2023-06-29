Став відомий зміст проекту на виконання рішення РНБО про посилення відповідальності суддів і адвокатів за корупцію, ДОКУМЕНТ

Судово-юридичній газеті стали відомі деталі законопроекту про посилення відповідальності за корупційні злочини у сфері правосуддя.

Як відомо, на засіданні Ради національної безпеки і оборони України, яке відбулося 23 червня 2023 року, РНБО вирішила посилити кримінальну відповідальність за корупційні кримінальні правопорушення у сфері правосуддя, передбачивши покарання у виді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років.

29 червня у Верховній Раді зареєстровано законопроект 9438 про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів щодо посилення відповідальності за корупційні кримінальні правопорушення у сфері правосуддя. Авторами виступають народні депутати Денис Маслов, Євгенія Кравчук, Микола Стефанчук, Роман Бабій, Ігор Фріс та інші.

Текст проекту на сайті парламенту поки не опубліковано. Разом з тим, з того тексту, який опинився у розпорядженні «Судово-юридичної газети», випливає наступне.

Проектом Закону запропоновано доповнити Особливу частину Кримінального кодексу розділом XVII-А Корупційні кримінальні правопорушенні у сфері правосуддя, який складається із статей 370-1 «Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди судді чи присяжному», 370-2 «Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди суддею чи присяжним», 370-3 «Вплив на прийняття судового рішення суддею, присяжним», 370-4 «Підкуп експерта, спеціаліста» та 370-5 «Підкуп свідка».

У статті 370-1 пропоновано встановити, що:

пропозиція чи обіцянка судді, присяжному надати йому або третій особі неправомірну вигоду, а так само надання такої вигоди за прийняття чи неприйняття суддею, присяжним на користь того, хто пропонує, обіцяє чи надає таку вигоду, чи на користь третьої особи, судового рішення, караються позбавленням волі на строк від семи до десяти років, а такі дії, вчинені за попередньою змовою групою осіб, або повторно, або під час дії воєнного стану - від десяти до п’ятнадцяти років

У статті 370-2 пропоновано встановити, що:

прийняття пропозиції, обіцянки або одержання суддею чи присяжним неправомірної вигоди, а так само прохання надати таку вигоду для себе чи третьої особи за прийняття чи неприйняття таким суддею, присяжним на користь того, хто пропонує, обіцяє чи надає неправомірну вигоду, чи на користь третьої особи, судового рішення караються позбавленням волі на строк від восьми до дванадцяти років з конфіскацією майна, а такі дії, вчинені за попередньою змовою групою осіб, або повторно, або поєднані з вимаганням неправомірної вигоди, або під час дії воєнного стану - від десяти до п’ятнадцяти років з конфіскацією майна;

У статті 370-3 пропоновано встановити, що:

пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди особі, яка пропонує чи обіцяє (погоджується) за таку вигоду або за надання такої вигоди третій особі вплинути на прийняття суддею, присяжним судового рішення караються позбавленням волі на строк від семи до десяти років;

прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття суддею, присяжним судового рішення, або пропозиція чи обіцянка здійснити вплив за надання такої вигоди караються позбавленням волі на строк від восьми до дванадцяти років з конфіскацією майна;

ті самі дії, вчинені повторно, або поєднані з вимаганням неправомірної вигоди, або вчинені під час дії воєнного стану, караються позбавленням волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років з конфіскацією майна.

У статті 370-4 пропоновано встановити, що:

пропозиція чи обіцянка експерту, спеціалісту надати йому або третій особі неправомірну вигоду, а так само надання такої вигоди за складання висновку з питань, що є або будуть предметом судового розгляду, таким судовим експертом, спеціалістом в інтересах того, хто пропонує, обіцяє чи надає таку вигоду, чи в інтересах третьої особи караються позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років;

прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди експертом, спеціалістом, а так само прохання надати таку вигоду для себе чи третьої особи за складання висновку з питань, що є або будуть предметом судового розгляду, таким експертом, спеціалістом в інтересах того, хто пропонує, обіцяє чи надає неправомірну вигоду, чи в інтересах третьої особи караються позбавленням волі на строк від восьми до дванадцяти років з конфіскацією майна або без такої;

ті самі дії, вчинені за попередньою змовою групою осіб, або повторно, або під час дії воєнного стану, караються позбавленням волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років з конфіскацією майна.

У статті 370-5 пропоновано встановити, що:

пропозиція чи обіцянка свідку надати йому або третій особі неправомірну вигоду, а так само надання такої вигоди за дачу чи відмову від дачі показань таким свідком, в інтересах того, хто пропонує, обіцяє чи надає таку вигоду, чи в інтересах третьої особи караються позбавленням волі на строк від двох до п’яти років;

прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди свідком, а так само прохання надати таку вигоду для себе чи третьої особи за дачу чи відмову від дачі показань в інтересах того, хто пропонує, обіцяє чи надає неправомірну вигоду, чи в інтересах третьої особи караються позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років;

ті самі дії, вчинені за попередньою змовою групою осіб, або повторно, або під час дії воєнного стану, караються позбавленням волі на строк від семи до десяти років.

Проектом Закону запропоновано установити, що особи, які після набрання чинності цим проектом Закону вчинили діяння, що містять ознаки кримінального правопорушення, передбаченого розділом XVII-A Кримінального кодексу України, несуть відповідальність за відповідними статтями такого розділу.

Проектом Закону запропоновано також доповнити частину п’яту статті 216 КПК посиланням на відповідні статті. Тобто, досудове розслідування за цими злочинами будуть здійснювати детективи Національного антикорупційного бюро (НАБУ).

Нижче наводимо текст проєкту.

Автор: Наталя Мамченко

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