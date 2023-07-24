Украинцы одни из первых в мире будут пользоваться каналами на WhatsApp

Пользователям WhatsApp из Украины доступно обновление из Channels.

Украина стала одной из девяти стран, получивших доступ к WhatsApp Channels. Об этом сообщила пресс-служба Минцифры.

«Что это позволит:

- создавать каналы

- делать опрос

- прикреплять видео- и фотоматериалы

- посылать голосовые сообщения и документы

WhatsApp – один из самых безопасных мессенджеров в мире. Публикация новостей в защищенном пространстве очень важна во время российской агрессии», - сказано в сообщении.

Отмечается, что украинские пользователи смогут публиковать и распространять контент на международное сообщество в одном из самых популярных мессенджеров мира.

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