ГСА ждет полная перезагрузка, - заместитель руководителя Офиса Президента Андрей Смирнов

В структуре ГСА будет создан Офис трансформации с акцентом на человеческий капитал, рассказал «Судебно-юридической газете» заместитель руководителя Офиса Президента Украины Андрей Смирнов

Государственную судебную администрацию на фоне последних событий с разоблачением главы Государственной судебной администрации Алексея Сальникова на подстрекательстве к предоставлению неправомерной выгоды судьям Верховного Суда ждет полная перезагрузка. Об этом «Судебно-юридической газете» рассказал заместитель руководителя Офиса Президента Украины Андрей Смирнов.

«Мы двигаемся в сторону полной перезагрузки ГСА и создания в ее структуре Офиса трансформации с акцентом на человеческий капитал, который, наконец, проведет ту оптимизацию, которую мы ждем десятилетия. В частности, решит вопрос с непрофильными активами, активно присоединится к аудиту ЕСИТС, будет способен признать свои ошибки в операционной деятельности и действительно начнет жить вопросами работников аппаратов судов, а не своими личными», - отметил он.

Также, по его словам, планируются и некоторые законодательные изменения в работе Высшего совета правосудия.

«Необходимость любых законодательных изменений всегда обуславливается какой-либо очевидной проблематикой в работе конкретного института власти или высоким риском возникновения таких проблем.

По состоянию на сегодняшний день очевидны два вопроса, которые законодательно нужно решить в ближайшее время. Первое – создание и запуск реально профессиональной и независимой от какой-либо формы влияния службы дисциплинарных инспекторов при ВСП. Под формой влияния я, в первую очередь, подразумеваю потенциальный или реальный риск влияния со стороны членов самого ВСП.

Второй вопрос – форма голосования членами ВСП. Многочисленные события, происходившие и имеющие место в работе ВСП при принятии ими решений, обуславливают необходимость сделать голосование поименными и открытыми. Точка. Общество должно понимать публичную позицию каждого члена ВСП по конкретному вопросу повестки дня», - подчеркнул Андрей Смирнов.

С полной версией комментария можно ознакомиться по ссылке.

Автор: Наталья Мамченко

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