На Закарпатье обрушился мост через реку: обнародовали жуткие кадры разрушений

В Закарпатской области обрушилась переправа через реку Тересва.

В понедельник, 24 июля, на Закарпатье произошел обвал моста через реку Тересва, расположенный на дороге Н-09. Фото и видео разрушений обнародовал журналист Виталий Глагола.

В пресс-службе ГСЧС проинформировали, что произошел обвал моста на территории Бедевлянского объединенного территориального общества. В результате этого провалиться грузовик и легковое авто, передает «24 Канал».

По состоянию на 19:50, информации о жертвах или пострадавших нет, отметили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Источник фото и видео: Виталий Глагола

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