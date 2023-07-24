На Закарпатті обвалився міст через річку: оприлюднили моторошні кадри руйнувань

У Закарпатській області обвалилась переправа через річку Тересва.

У понеділок, 24 липня, на Закарпатті стався обвал мосту через річку Тересву, який розташований на дорозі Н-09. Фото та відео руйнувань оприлюднив журналіст Віталій Глагола.

У пресслужбі ДСНС поінформували, що стався обвал мосту на території Бедевлянської об'єднаної територіальної громади. Внаслідок цього провалитися вантажівка та легкове авто, передає «24 Канал».

Станом на 19:50 інформації про жертв чи постраждалих немає, зазначили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Джерело фото та відео: Віталій Глагола

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