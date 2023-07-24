Зеленський провів Ставку: обговорили відповідь на ракетні удари рф і розблокування Чорного моря

На засіданні Ставки обговорили можливості роботи «зернового коридору».

Фото: mil.in.ua

Президент України Володимир Зеленський заявив, що 24 липня відбулося засідання Ставки верховного головнокомандувача. Про це Глава держави повідомив на своєму Телеграм-каналі.

За його словам, на засіданні обговорили три питання.

«Перше. Актуальна ситуація та планування наших наступальних і оборонних дій.

Друге. Наша відповідь на варварські російські удари по зерновій інфраструктурі та культурній спадщині.

Третє. Розблокування Чорного моря. «Зерновий коридор».

Доповіді Головкома Залужного, командувачів Сирського, Тарнавського, начальника ГУР Буданова та віце-прем’єра Кубракова.

Працюємо однією командою. Результати будуть відчутні», - повідомив Глава держави.

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