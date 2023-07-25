Окружні прокуратури отримали перших прокурорів-стажистів

З 1734 кандидатів до фінального конкурсу дійшли тільки 72 потенціальних прокурори

Майбутні прокурори-стажисти, джерело фото - КДКП

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів 24 липня провела перший конкурс на посади прокурорів-стажистів для окружних прокуратур.

Відповідний конкурс відбувся у рамках добору кандидатів на 90 посад прокурорів окружних прокуратур, який був оголошений ще 8 червня 2022 року. З вакансіями в окружних прокуратурах, які планується замістити, можна ознайомитися за посиланням.

Цікаво, що у минулому році виявили бажання стати прокурорами окружних прокуратур спочатку 1734 кандидати. Втім, за рік перевірок, спеціальних перевірок, тестів, практичних завдань та іспиту, залишилось всього 72 кандидати на посади прокурорів окружних прокуратур.

Відтак, участь у фінальному конкурсі взяли 72 кандидати, які були зараховані в резерв та виявили бажання брати участь в конкурсі на посади прокурорів-стажистів.

Втім, 24 липня лише 66 кандидатів фактично отримали посади прокурорів-стажистів, а ще 6 кандидатів не обрали посади і у підсумку прийняли рішення поки що залишитись у резерві.

Тепер прокурорів-стажистів чекає первинна підготовка у Тренінговому центрі прокурорів.

Підготовка прокурорів-стажистів розпочнеться вже у серпні.

В цілому ж, вся підготовка прокурорів-стажистів триватиме до 8 місяців, після чого прокурори-стажисти будуть мати шанс отримати призначення на посади прокурорів окружних прокуратур.

Однак, для цього їм буде необхідно отримати позитивний висновок від прокурора окружної прокуратури – керівника стажування.

Зазначимо, що посади прокурорів – стажистів повернулись у прокуратуру у березні 2023 року, після того як 13 березня Президент підписав закон № 5158 (він же 2203-IX).

Згідно з законом, прокурору-стажисту окружної прокуратури може бути доручено здійснення процесуального керівництва лише у кримінальних провадженнях про кримінальні проступки та нетяжкі злочини.

Процесуальні рішення прокурора-стажиста під час здійснення процесуального керівництва підлягають погодженню із старшім прокурором групи прокурорів, а у визначених законом випадках - з керівником органу прокуратури.

Також, прокурору стажисту заборонено:

здійснювати процесуальне керівництво у кримінальних провадженнях щодо тяжких та особливо тяжких злочинів;

бути старшим прокурором групи прокурорів;

бути залученим до роботи в Офісі Генерального прокурора, обласних та прирівняних до них прокуратурах;

За результатами роботи прокурор-стажист може бути призначений на посаду прокурора окружної прокуратури.

Нагадаємо, що зараз триває також ще один добір на 200 посад прокурорів окружних прокуратур, який був оголошений 4 квітня 2023 року.

Автор В’ячеслав Хрипун

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