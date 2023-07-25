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Окружные прокуратуры получили первых прокуроров-стажеров

07:20, 25 июля 2023
Из 1734 кандидатов до финального конкурса дошли только 72 потенциальных прокурора.
Окружные прокуратуры получили первых прокуроров-стажеров
Будущие прокуроры-стажеры, источник фото - КДКП
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Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров 24 июля провела первый конкурс на должности прокуроров-стажеров для окружных прокуратур.

Соответствующий конкурс прошел в рамках отбора кандидатов на 90 должностей прокуроров окружных прокуратур, который был объявлен еще 8 июня 2022 года. С вакансиями в окружных прокуратурах, которые планируется заместить, можно ознакомиться по ссылке. Интересно, что в прошлом году изначально изъявили желание стать прокурорами окружных прокуратур 1734 кандидата. Впрочем, за год проверок, специальных проверок, тестов, практических заданий и экзамена осталось всего 72 кандидата на должности прокуроров окружных прокуратур.

Участие в финальном конкурсе приняли 72 кандидата, которые были зачислены в резерв и изъявили желание участвовать в конкурсе на должности прокуроров-стажеров.

Впрочем, 24 июля только 66 кандидатов фактически получили должности прокуроров-стажеров, а еще 6 кандидатов не выбрали должности и в итоге приняли решение пока остаться в резерве.

Теперь прокурорам-стажерам предстоит первичная подготовка в Тренинговом центре прокуроров.

Подготовка прокуроров-стажеров начнется уже в августе.

В целом же, вся подготовка прокуроров-стажеров будет продолжаться до 8 месяцев, после чего прокуроры-стажеры будут иметь шанс получить назначение на должности прокуроров окружных прокуратур.

Однако для этого им будет необходимо получить еще положительное заключение от прокурора окружной прокуратуры – руководителя стажировки.

Отметим, что должности прокуроров – стажеров вернулись в прокуратуру в марте 2023 года, после того, как 13 марта Президент подписал закон № 5158 (он же 2203-IX).

По закону прокурору-стажеру окружной прокуратуры может быть поручено осуществление процессуального руководства только в уголовных производствах об уголовных проступках и нетяжких преступлениях.

Процессуальные решения прокурора-стажера при осуществлении процессуального руководства подлежат согласованию со старшим прокурором группы прокуроров, а в определенных законом случаях - с руководителем органа прокуратуры.

Также прокурору стажеру запрещено:

  • осуществлять процессуальное руководство в уголовных производствах по тяжким и особо тяжким преступлениям;
  • быть старшим прокурором группы прокуроров;
  • быть привлеченным к работе в Офисе Генерального прокурора, областных и приравненных к ним прокуратурах;
  • По результатам работы прокурор-стажер может быть назначен на должность прокурора окружной прокуратуры.

Напомним, что сейчас продолжается еще один отбор на 200 должностей прокуроров окружных прокуратур, который был объявлен 4 апреля 2023 года.

Автор Вячеслав Хрипун

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