Андрей Смирнов: Причастным к формированию политики развития судебной власти следует сосредоточиться на ключевом тезисе – больше нет места для круговой поруки и кулуарных договоренностей

Многочисленные события, которые происходили и имеют место в работе Высшего совета правосудия, обуславливают необходимость сделать голосование поименными и открытыми, - замруководителя Офиса Президента Андрей Смирнов.

24 июля НАБУ сообщило о разоблачении главы Государственной судебной администрации Алексея Сальникова на подстрекательстве к предоставлению неправомерной выгоды судьям Верховного Суда. Несколько дней назад, 20 июля, Высший совет правосудия констатировал в деятельности ГСА многочисленные проблемы, но все же решил взять отчет главы ГСА «к сведению» и предоставить Алексею Сальникову время до 15 августа, чтобы «разработать и предоставить план мероприятий» по улучшению положения вещей. Это заседание ВСП наглядно продемонстрировало наличие существенных разногласий в ВСП. В частности, член ВСП Олег Кандзюба, избранный от представителей прокуратуры, не просто поддержал главу ГСА, а даже разработал собственный проект решения ВСП, отличный от того, что предлагал докладчик по вопросу Виталий Салихов, а председатель Совета правосудия Григорий Усик пошел, по мнению части членов ВСП, на нарушение Регламента.

Следует отметить, что отчет главы ГСА – это не просто бумажка, а стратегический документ, подводящий черту под работой по организационному и материально-техническому обеспечению судебной власти и определяющий ее дальнейшее развитие.

Какие проблемы в деятельности Высшего совета правосудия разоблачают последние события, «Судебно-юридическая газета» прокомментировал заместитель руководителя Офиса Президента Украины Андрей Смирнов.

Недавно Вы отмечали необходимость законодательных изменений в работе Высшего совета правосудия. Какими могут быть эти изменения и как быстро они могут произойти? Могут ли они быть реализованы в контексте решения СНБО, которым рекомендовано принять процедуры рассмотрения этических нарушений членами Высшего совета правосудия?

Необходимость любых законодательных изменений всегда обуславливается какой-либо очевидной проблематикой в работе конкретного института власти или высоким риском возникновения таких проблем.

По состоянию на сегодняшний день очевидны два вопроса, которые законодательно нужно решить в ближайшее время. Первое – создание и запуск реально профессиональной и независимой от какой-либо формы влияния службы дисциплинарных инспекторов при ВСП. Под формой влияния я, в первую очередь, подразумеваю потенциальный или реальный риск влияния со стороны членов самого ВСП.

Второй вопрос – форма голосования членами ВСП. Многочисленные события, происходившие и имеющие место в работе ВСП при принятии ими решений, обуславливают необходимость сделать голосование поименными и открытыми. Точка. Общество должно понимать публичную позицию каждого члена ВСП по конкретному вопросу повестки дня.

Можно ли с точки зрения стороннего наблюдателя утверждать, что нынешние члены ВСП принимают решения в полном соответствии с личными убеждениями и готовы приступить к выполнению действительно важных задач, ради которых, собственно, ВСП и создавалось, обеспечивая при этом беспристрастность, отсутствие внешних воздействий, весомость и обоснованность своих решений, коллегиальность рассмотрения?

Это оценивать стороннему наблюдателю. Я буду ощущать определенный конфликт интересов в этом вопросе, ведь прямо причастен к разработке и внедрению законодательных изменений, направленных на укрепление и независимость государственных институций, в том числе ВСП.

Будет ли, по Вашему мнению, способствовать разоблачения председателя ГСА тому, что следствием со временем будут названы имена других причастных к делу Всеволода Князева лиц? Недавно руководство САП в интервью СМИ рассказало, что сбор доказательств продолжается, и точно неизвестно, когда он завершится. Кроме того, часть общественности намекает на то, что может быть поставлена под вопрос допустимость доказательств по этому делу.

Насколько я понимаю по пресс-релизу НАБУ, разоблачение главы ГСА – совсем другая история. Степень ее связанности с делом Князева мне неизвестна. Но, скажем так, я действительно доволен тем, как выжигается все инородное из судебной системы.

В который раз подчеркну: в системе полно, я бы сказал, подавляющее большинство высокопрофессиональных, опытных и добропорядочных судей. И большая надежда на способность самоочищения судебной системы от таких паразитов зависит именно от ВСП. Именно поэтому с большим разочарованием я воспринял голосование ВСП на прошлой неделе, которым оставили работать в системе человека, которому уже сегодня было сообщено о подозрении в коррупции.

Понимаете, определенные вещи настолько очевидны, когда результатов работы человека на должности нет, финансирование системы не обеспечено, и при этом происходят странные «операции по спасению на должности» вопреки здравому смыслу, регламенту и обычной логике.

Я очень прошу всех причастных к формированию политики развития судебной отрасли еще раз сосредоточиться на таком ключевом тезисе – нет больше места для круговой поруки, кулуарных договоренностей, давления и кощунства. Страна меняется к лучшему, и лучше, чтобы эти положительные изменения внедряли именно вы, а не за вас.

Есть ли необходимость перезагрузки ГСА путем законодательных или других изменений? Оправдывает ли себя существование такой структуры, как ГСА, в структуре судебной ветви власти?

Мы двигаемся в сторону полной перезагрузки ГСА и создания в ее структуре Офиса трансформации с акцентом на человеческий капитал, который, наконец, проведет ту оптимизацию, которую мы ждем десятилетия. В частности, решит вопрос с непрофильными активами, активно присоединится к аудиту ЕСИТС, будет способен признать свои ошибки в операционной деятельности и действительно начнет жить вопросами работников аппаратов судов, а не своими личными.

На рассмотрении Верховной Рады находятся несколько законопроектов о создании Службы дисциплинарных инспекторов. Следует ли, по Вашему мнению, передавать временно функцию по рассмотрению жалоб ВСП или следует дождаться создания Службы? Какой механизм создания Службы является оптимальным для эффективного восстановления дисциплинарной функции?

Давайте рассмотрим эту проблему с точки зрения ее критичности. Временное возложение дисциплинарной функции на членов ВСП вынуждена мера. Судьи привлекаются к уголовной ответственности, отдельные подвыпившие индивиды сбивают насмерть золотое поколение нации, наших военнослужащих. И мы не можем их изгнать. Параллельно работаем над алгоритмом запуска полноценной службы дисциплинарных инспекторов. Важно, чтобы эта служба была наполнена профессиональными и мотивированными людьми, а наша задача – законодательно обеспечить ее независимость от любого влияния.

Автор: Наталья Мамченко

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