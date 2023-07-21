«Какой регламент, у нас ходатайство»: Григорий Усик пренебрег регламентом при рассмотрении отчета главы ГСА, несмотря на позицию других членов ВCП

«Подождите, что регламент?» - во время рассмотрения вопроса о судьбе санатория «Шкло» вместо главы ГСА член ВСП от прокуратуры предложил заслушать его заместителя, на что председатель ВСП Григорий Усик спешно согласился, несмотря на регламент.

Источник фото: hcj.gov.ua

Во время рассмотрения отчета главы ГСА Алексея Сальникова 20 июля председателем Высшего совета правосудия Григорием Усиком был нарушен Регламент работы Высшего совета правосудия. На этом акцентировали внимание на рассмотрении вопроса часть членов ВРП, которые хотели услышать ответы именно председателя ГСА, а не его заместителей или других сотрудников Судебной администрации.

Так, одним из вопросов был процесс выбытия из сферы управления Государственной судебной администрации государственного предприятия «Санаторно-курортный лечебный центр «Шкло».

Напомним, что 4 мая во время заседания Совета судей Украины было обнаружено, что «Шкло» выбывает из сферы управления ГСА. Этот комплекс расположен в одноименном селе Яворивского района в 40 км от Львова, в живописном смешанном лесопарке Розточье площадью 80 га, окруженном массивами сосновых лесов.

«Кабинетом Министров принято решение о приватизации данного объекта. И мы в настоящее время готовим документы о передаче данного объекта Фонду государственного имущества Украины», - отметил тогда ответный Алексей Сальников. «Это же объект ГСА, как это могло произойти кулуарно без ведома Совета судей?» – удивились члены ССУ.

«КМУ принял самостоятельно это решение 14 октября 2022 года», - объяснил тогда заместитель председателя ГСА Максим Пампура.

Почему об этом не сообщили Совету судей – у руководителей ГСА ответа не было.

Итак, данный вопрос снова попытались выяснить члены Высшего совета правосудия во время отчета непосредственно у Алексея Сальникова.

Однако другой член ВСП Олег Кандзюба, которого избрал съезд работников прокуратуры, вместо председателя ГСА почему-то предложил предоставить по этому вопросу слово заместителю председателя Максиму Пампуре. «Хочу услышать его объяснение», – заявил Кандзюба.

На это Григорий Усик решил помочь коллеге сформулировать предложение, ведь просто так предоставлять слово другим лицам во время отчета главы ГСА не разрешает регламент, и предложил поставить этот вопрос на голосование. Впрочем, судя по видеотрансляции заседания, часть членов ВСП все же хотели услышать объяснение именно главы ГСА.

«Так регламент же…», - попытались обратиться они к Григорию Усику.

«Подождите, что регламент?! Я еще раз повторяю, кто за то, чтобы удовлетворить это ходатайство?», - подчеркнул Григорий Усик и поставил вопрос на голосование еще раз.

«За» проголосовали 12 из 15 присутствующих членов ВСП (не поддержали такое решение Виталий Салихов, который, собственно, был докладчиком, Оксана Блаживская и Сергей Бурлаков), однако, судя по тому, что обсуждение между членами ВСП и председателем Совета правосудия продолжилось и после голосования, далеко не все участники согласились с тем, чтобы заслушать другое лицо.

Виталий Салихов, в частности, подчеркнул, что в протоколе заседания правительства, где рассматривался вопрос выбытия «Шкло» из управления ГСА, никаких замечаний или возражений Максима Пампуры не содержится.

«Я потому и подчеркнул в своем докладе о том, что в протоколе этого нет – а руководитель ГСА мог бы заботиться о едином оздоровительном комплексе, принадлежащем судебной системе, а не просто сидеть, сложа руки. Такое впечатление, что он создал все условия для его отчуждения. Документы Кабмина указывают на то, что бездействие представителя ГСА дало возможность принять решение об отчуждении объекта. Поэтому есть слова, а есть протокол заседания КМУ», – подчеркнул Салихов.

Интересно, как на такое нарушение регламента ВСП его председателем Григорием Усиком отреагируют представители международных партнеров, в частности послы стран G7.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.