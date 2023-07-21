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Новые подходы к формированию фонда оплаты труда госслужащих: Правительство утвердило экспериментальный порядок

Опубликовано постановление Кабмина о новых подходах к формированию фонда оплаты труда чиновников.

Оценке с точки зрения допустимости подлежат фактические данные, а не сам по себе источник доказательств, - Верховный Суд

В случае оценки результатов следственного эксперимента суд должен определить допустимость не самого протокола следственного эксперимента, а содержащихся в нем сведений, отметил Кассационный уголовный суд.

Работодатели обяжут платить пеню работнику в случае задержки выплаты зарплаты на более чем 15 дней

Также Галина Третьякова предлагает предоставить право работнику временно прекратить выполнение работы в случае задержки выплаты заработной платы сроком более 15 календарных дней.

Готовы ли хозяйственные суды к реализации норм нового закона об обязательных электронных кабинетах, - комментарий председателя КХС ВС Ларисы Рогач

Залог невозвращения процессуальных документов участников дел – выполнить нормы, предусмотренные ХПК: председатель Кассационного хозяйственного суда Лариса Рогач о новом законе о требованиях регистрации электронных кабинетов участниками дел.

Адвокаты и госорганы должны зарегистрироваться в Электронном суде: вступил в силу закон

Вступил в силу закон об обязательной регистрации в электронных кабинетах для участия в судебных процессах – у участников хозяйственных дел есть три месяца для регистрации.

  1. В Украине

На войне погиб помощник судьи Мурованокуриловецкого райсуда Винницкой области

15:18, 21 июля 2023
Олег Ткачук погиб возле населенного пункта Первомайское Донецкой области.
На войне погиб помощник судьи Мурованокуриловецкого райсуда Винницкой области
Фото: mr.vn.court.gov.ua
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19 июля 2023 возле населенного пункта Первомайское Донецкой области в результате вражеских артиллерийских обстрелов погиб воин Вооруженных Сил Украины, помощник судьи Олег Николаевич Ткачук. Об этом сообщил официальный сайт Мурованокуриловецкого райсуда Винницкой области.

«Трудовую деятельность начал в Мурованокуриловецком районном суде Винницкой области. С 12.12.2007 по 21.11.2010 работал консультантом суда.

С 22.11.2010 по 02.03.2015 занимал должность заместителя руководителя аппарата суда.

Работал помощником судьи Мурованокуриловецкого районного суда с 03.03.2015 по 01.02.2017.

02.02.2017 был назначен помощником судьи Волочиского районного суда Хмельницкой области. 12.09.2018 – уволен с данной должности.

С 13.09.2018 работал в должности помощника судьи Мурованокуриловецкого районного суда Винницкой области.

26.02.2022 мобилизован в Вооруженные силы Украины. Был взвешенным, ответственным и хорошо мотивированным к военному делу бойцом. Всегда готов прийти на помощь собратьям. При своем молодом возрасте хорошо понимал ценность независимости и воли родной земли.

Ответственный, взвешенный, коммуникабельный, дружелюбный, вежливый, общительный, мудрый и рассудительный, хороший собеседник, трудолюбивый. Человек искренней и светлой души. Таким Олег Николаевич останется в памяти всех, кто его знал.

Ему навсегда останется 35 человек.

Коллектив Мурованокуриловецкого районного суда Винницкой области глубоко сочувствует отцу - Николаю Павловичу и брату - Тарасу, разделяем боль утраты.

Склоняем головы в скорби. Вечная память защитнику Украины!

Герои не погибают! Они навсегда остаются в наших сердцах!», - говорится в сообщении суда.

Редакция «Судебно-юридической газеты» выражает искренние соболезнования семье и близким Олега Николаевича.

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