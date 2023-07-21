На войне погиб помощник судьи Мурованокуриловецкого райсуда Винницкой области

Олег Ткачук погиб возле населенного пункта Первомайское Донецкой области.

Фото: mr.vn.court.gov.ua

19 июля 2023 возле населенного пункта Первомайское Донецкой области в результате вражеских артиллерийских обстрелов погиб воин Вооруженных Сил Украины, помощник судьи Олег Николаевич Ткачук. Об этом сообщил официальный сайт Мурованокуриловецкого райсуда Винницкой области.

«Трудовую деятельность начал в Мурованокуриловецком районном суде Винницкой области. С 12.12.2007 по 21.11.2010 работал консультантом суда.

С 22.11.2010 по 02.03.2015 занимал должность заместителя руководителя аппарата суда.

Работал помощником судьи Мурованокуриловецкого районного суда с 03.03.2015 по 01.02.2017.

02.02.2017 был назначен помощником судьи Волочиского районного суда Хмельницкой области. 12.09.2018 – уволен с данной должности.

С 13.09.2018 работал в должности помощника судьи Мурованокуриловецкого районного суда Винницкой области.

26.02.2022 мобилизован в Вооруженные силы Украины. Был взвешенным, ответственным и хорошо мотивированным к военному делу бойцом. Всегда готов прийти на помощь собратьям. При своем молодом возрасте хорошо понимал ценность независимости и воли родной земли.

Ответственный, взвешенный, коммуникабельный, дружелюбный, вежливый, общительный, мудрый и рассудительный, хороший собеседник, трудолюбивый. Человек искренней и светлой души. Таким Олег Николаевич останется в памяти всех, кто его знал.

Ему навсегда останется 35 человек.

Коллектив Мурованокуриловецкого районного суда Винницкой области глубоко сочувствует отцу - Николаю Павловичу и брату - Тарасу, разделяем боль утраты.

Склоняем головы в скорби. Вечная память защитнику Украины!

Герои не погибают! Они навсегда остаются в наших сердцах!», - говорится в сообщении суда.

Редакция «Судебно-юридической газеты» выражает искренние соболезнования семье и близким Олега Николаевича.