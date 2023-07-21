Хищение более 35 млн грн на строительстве Подольского моста: будут судить директора КП

В суд направлено обвинение в отношении директора КП, генподрядчика и двух субподрядчиков.

Подольская окружная прокуратура города Киева направила в суд обвинение в отношении директора Коммунального предприятия «Дирекция по строительству дорожно-транспортных сооружений города Киева» в связи с фактом служебной халатности, которая привела к серьезным последствиям, во время строительства Подольского мостового перехода через реку Днепр в столице, – сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

По материалам расследования установлено, что КП «Дирекция по строительству дорожно-транспортных сооружений города Киева» заключило договор с генподрядчиком на выполнение работ по строительству Подольского мостового перехода через реку Днепр в городе Киеве. Однако, при осуществлении строительных работ были допущены серьезные нарушения и недостатки, которые привели к тяжелым последствиям.

Во исполнение этого договора, в ноябре 2019 года генподрядчик привлек подрядные организации для якобы предоставления услуг по использованию наемного нестандартного оборудования – усиленных контейнеров, обеспечивающих безопасный демонтаж/монтаж металлоконструкций обустройства арки на Подольском мосту.

Согласно заключению комплексной судебной строительно-технической экспертизы строительные работы на сумму более 32 млн гривен документально не подтверждается, однако были оплачены коммунальным предприятием. Кроме того, руководитель КП и генподрядчик подписали акты приемки выполненных строительных работ, в которые были внесены сведения о необоснованном завышении расходов на монтаж балок автопроезда.

Эксперты установили завышение стоимости указанных работ более чем на 3 млн грн.

Ранее по указанным выше фактам в суд направлены обвинительные акты в отношении генподрядчика по ч. 5 ст. 191 УК Украины и двух субподрядчиков, которыми в рамках следствия возмещен ущерб на сумму 3 млн грн.

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