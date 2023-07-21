Розкрадання понад 35 млн грн на будівництві Подільського мосту: судитимуть директора КП

До суду скеровано обвинувачення відносно, директора КП, генпідрядника та двох субпідрядників.

Подільська окружна прокуратура міста Києва направила до суду обвинувачення відносно директора Комунального підприємства «Дирекція з будівництва шляхово-транспортних споруд міста Києва» у зв'язку з фактом службової недбалості, яка призвела до серйозних наслідків, під час будівництва Подільського мостового переходу через річку Дніпро у столиці, – повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

За матеріалами розслідування встановлено, що КП «Дирекція з будівництва шляхово-транспортних споруд міста Києва» уклало договір з генпідрядником на виконання робіт з будівництва Подільського мостового переходу через річку Дніпро у місті Києві. Проте, під час здійснення будівельних робіт були допущені серйозні порушення та недоліки, що призвели до тяжких наслідків.

На виконання цього договору, у листопаді 2019 року генпідрядник залучив підрядні організації для нібито надання послуг з використання найманого нестандартного обладнання – посилених контейнерів, що забезпечують безпечний демонтаж/монтаж металоконструкцій облаштування арки на Подільському мосту.

Згідно з висновком комплексної судової будівельно-технічної експертизи будівельні роботи на суму понад 32 млн гривень документально не підтверджується, проте були оплачені комунальним підприємством. Крім того, керівник КП та генпідрядник підписали акти приймання виконаних будівельних робіт, до яких були внесені відомості про необґрунтоване завищення витрат на монтаж балок автопроїзду.

Експерти встановили завищення вартості вказаних робіт на понад 3 млн грн.

Раніше за вказаними вище фактами до суду скеровано обвинувальні акти відносно генпідрядника за ч. 5 ст. 191 КК України та двох субпідрядників, якими в межах слідства відшкодовано збитки на суму 3 млн грн.

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